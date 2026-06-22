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外資買超684億創史上第9大 加碼00981A排第一

中央社／ 台北22日電
三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超684.57億元，連2買，為史上第9大外資單日買超金額。 圖／聯合報系資料照
三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超684.57億元，連2買，為史上第9大外資單日買超金額。 圖／聯合報系資料照

台積電今天股價衝上新台幣2510元，率台股開高走高，終場集中市場指數上漲1276.31點，收在47741.51點，創台股史上第8大收盤漲點。成交值約1兆4436億元。根據台灣證券交易所統計，3大法人合計買超708.97億元。

觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超684.57億元，連2買，為史上第9大外資單日買超金額。自營商今天也買超121.04億元，投信則站在賣方，賣超96.64億元。

個股方面，外資今天買超前3名分別為主動統一台股增長ETF（00981A）8萬4983張，台玻5萬5470張，和中鋼4萬4581張。

賣超榜方面，今天外資賣超前3名為群創11萬7423張，華邦電10萬3086張，和主動富邦台股龍耀（00405A）4萬1538張。

資深分析師蔡明翰分析，台股形成健康輪動，前陣子台積電股價休息，金融股等其他低基期股票挺身而出。今天台積電回神，率領半導體與AI族群強攻，台股又創新高。

蔡明翰認為，台積電前段時間走勢落後大盤，今天補漲，接下來台積電預計7月中召開法說會，有機會率領台股指數持續向上挺進。

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