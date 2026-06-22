外資買超684億創史上第9大 加碼00981A排第一

時間先讓我們一起重回2020年。 疫情把所有人關在家裡，Netflix、Spotify、線上健身平台、訂閱電商全部迎來史上最大的一波紅利。消費者在這段時間養成了「為數位服務付錢」的習慣，整個產業等於白撿了一個本來要花十年才能跑完的學費。全球訂閱經濟市場，2024年規模接近5000億美元，預計到2033年突破1.5兆美元，複合成長率將近13%。

2026-06-22 11:28