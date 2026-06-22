這二檔個股受惠架構大升級 台股大漲後新一波多頭攻勢就看它們

台股22日強勢大漲，再創歷史新高紀錄。隨市場不確定因素逐步沉澱，買盤重回AI族群，其中尤以「電供概念股」最為強勢，光寶科（2301）、康舒（6282）等紛紛亮燈漲停，新一波多頭攻勢再啟。

儘管上周五台股因端午假期休市一日，不過由於台指期夜盤強彈大漲，加上美股費半指數勁揚、台積電ADR也強勢表態，激勵22日台股開高收高，終場大漲1,276點、收47,741點，再創歷史新高紀錄。

盤面上，電子股躍居領漲焦點，除半導體外，包括面板、記憶體、電源供應器等族群表現強勢。其中光寶科、康舒等電供股，在市場買盤的大舉力挺下，股價紛紛開高走高亮燈漲停，新一波多頭攻勢再啟。

法人指出，光寶科受惠 AIDC 電源架構升級，首季少量出貨 50V／500KW 電源機櫃給ASIC 客戶，第2季放量；下半年將送樣 800V／660KWDC 電源機櫃給美系 CSP 客戶驗證，預估2027年將小量導入Rubin平台。

受惠 AI 資料中心電源內容價值提高，法人上修光寶科今明二年每股稅後純益（EPS）各3%與20%、至9.1元與16.2元，年增率高達36%及80%。受惠獲利成長動能強勁，吸引買盤大舉加持，激勵股價勢盛。

康舒是全球前十大電源供應器大廠，除積極布局AI伺服器、資料中心高功率電源及電動車動力系統外，更具有燃料電池及智慧電網利基，躍居北美基礎設施與AI算力硬體的重要供電後盾。隨HVDC題材發酵，使康舒股價強勢表態。