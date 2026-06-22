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台積電不是唯一主角！量價榜被兩大族群搶盡風頭 華邦電成交值衝902億

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
記憶體示意圖。圖／AI生成
記憶體示意圖。圖／AI生成

台股22日在權王台積電（2330）與股王信驊（5274）雙雙改寫歷史新天價帶動下，集中市場指數大漲1,276.31點、收47,741.51點，盤中與收盤同步創下歷史新高。不過，若從成交量與成交值排行榜觀察，22日盤面焦點其實不只集中在台積電，記憶體與面板兩大族群也吸走大量市場資金，成為量價榜上的亮點。

成交值排行方面，台積電以974.27億元穩居第一，但華邦電（2344）成交值高達902.33億元緊追在後，差距僅約72億元，展現驚人的資金聚集效應。南亞科（2408）則以467.88億元排名第六，旺宏（2337）以242.18億元擠進第十名，記憶體三雄同步躋身成交值前十。

若加上成交量排行觀察，華邦電以39.8萬張成交量排名第二，旺宏、南亞科雖未擠進前十名，但成交量也分別達13.2萬張及9.4萬張，顯示資金持續鎖定記憶體題材。隨著近期DRAM與NAND市況轉佳，加上AI伺服器需求帶動高頻寬記憶體（HBM）與相關供應鏈想像空間，記憶體股成為近期市場最熱門的資金聚集區之一。

另一個搶盡風頭的族群則是面板股。群創（3481）以94.53萬張成交量奪下人氣王寶座，成交值達643.91億元、高居第三名；友達（2409）則以29.5萬張成交量排名第五，成交值89.73億元。彩晶（6116）也以31.48萬張成交量擠進第四名。換言之，成交量前十名中，面板三虎全數上榜，人氣絲毫不輸半導體族群。

相較之下，雖然台積電再創歷史新天價，並以近千億元成交值穩坐成交值王，但從量價榜結構來看，市場資金並未只集中在權值股身上。記憶體與面板兩大族群同步霸占成交量與成交值排行榜重要席次，顯示在AI題材持續發酵、電子景氣循環升溫之際，資金持續擴散至更多具題材性的電子次族群。

華邦電 台積電 南亞科

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