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外資上周回補878億元…買超前三名全是傳產 中鋼竟成首選
根據臺灣證券交易所統計，上周外資在集中市場買超877.93億元，買超中鋼（2002）31.08萬張最多，另賣超力積電（6770）12.50萬張最多。
上周（6/15~6/18）外資在集中市場總買超金額為877.93億元，另統計自今年初至6月18日止，外資累計賣超金額為6,150.72億元。
外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為73兆8,462.37億元新台幣，占全體上市股票市值的48.71%，較6月12日的70兆3,619.55億元新臺幣，增加3兆4,842.82億元。
就個股比較部分，上周外資自集中市場買超最多的前三名上市公司：第一名中鋼買超31.08萬張、第二名台塑（1301）買超16.48萬張、第三名長榮航（2618）買超14.9萬張。
上周外資自集中市場賣超最多的前三名上市公司為：第一名力積電賣超12.5萬張、第二名彩晶（6116）賣超7.84萬張、第三名群創（3481）賣超5.55萬張。
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