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三大法人大買708億破端午魔咒！台股暴衝1276點 台積電、信驊創高點火

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台股22日在權王台積電（2330）與股王信驊（5274）雙雙改寫歷史新天價帶動下，強勢突破「端午變盤」魔咒，加權指數開高走高，盤中大漲1,405.99點、衝上47,871.19點，終場勁揚1,276.31點、漲幅2.75%，收在47,741.51點，盤中與收盤同步改寫歷史新高，成交值達1.44兆元，盤中千金股家數更一度衝上55檔，再創市場新紀錄。三大法人大舉買超708.97億元。

統計三大法人22日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超684.57億元，投信賣超96.64億元；自營商買超（合計）121.03億元，其中自營商（自行買賣）買超33.4億元、自營商（避險）買超87.62億元。

盤面上，台積電創2,510元新高，單日大漲100元、漲幅達4.15%，貢獻大盤漲點約840點，占22日台股漲點約66%，為22日多頭第一男主角。

另外，日月光（3711）積極布局的LEAP先進封裝平台，逐步進入收成階段，外資18日擴大買超13,364張，22日股價強鎖漲停674元，貢獻大盤漲點約93點，並點火封測族群景碩（3189）、頎邦（6147）、菱生（2369）、同欣電（6271）、立衛（5344）、京元電子（2449）、南茂（8150）同步亮燈。

聯電（2303）除了成熟製程之外，傳出將與英特爾（Intel）合作跨足先進製程領域，22日股價直接跳空漲停鎖死160元到底，貢獻大盤漲點約62點，並激勵集團個股聯傑（3094）、盛群（6202）、頎邦、宏齊（6168）、同泰（3321）、聯詠（3034）、矽統（2363）、智原（3035）連袂漲停，興櫃成員聯致（3585）更飆漲30.7%，集團多頭氣勢如虹。

此外，記憶體族群也貢獻良多。南亞科（2408）突破500元關卡、衝上505元高掛漲停，旺宏（2337）、力積電（6770）同步亮燈，合計貢獻大盤近76點，華邦電（2344）也漲1.6%、收222元新高。

信驊 三大法人 台積電

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