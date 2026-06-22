台積電最後一盤爆6,737張買單、收2,510元天價 市值達65兆元

台股22日以47,741.51點作收，上漲1,276.31點，寫收盤歷史新高，台積電（2330）也創歷史新高，最後一盤爆6,737張買單，收在2,510元，上漲100元，為第3大收盤上漲金額，影響大盤指數約840點，市值則躍增至65兆902億元。

台積電一開盤就再創歷史新高，早盤跳空以2,455元開出，股價開高走高，終場收在最高的2,510元，上漲100元，漲幅4.15%，創盤中及收盤歷史新高，市值也同步刷新紀錄。

台積電日前宣布與美國最大、全球第二大半導體封測廠艾克爾（Amkor）簽署十年期合作協議。這是台積電破天荒對外公布與合作夥伴簽下10年長約，外界預料，兩強將攜手打造從晶圓生產到封測「美國一條龍製造」生態系。

根據對當前業務狀況的評估，台積電法說會釋出今年第2季展望，預計第2季合併營收介於390~402億美元之間，換算新台幣營收約1兆2,363.3億元到1兆2,743.4億元。

台積電第2季美元營收可望再續創新高，以中間值來看約396億美元，換算季增約10.3%，季增幅度優於法人與市場預估個位數6~8%。

若以新台幣31.7元兌1美元匯率假設，毛利率預計介於65.5%到67.5%之間；營業利益率預計介於56.5%到58.5%之間。

台積電5月合併營收4,169.75億元，月增1.5%，年增30.1%，創單月新高；累計今年前5月合併營收1兆9,618.04億元，年增30%，同步改寫新高。