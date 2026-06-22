太空概念引市場關注 永豐金證券大戶投 APP「策略選股」追擊助攻

馬斯克提出「太空AI資料中心」概念，主張將AI運算直接部署至地球軌道，帶動市場對低軌衛星與太空產業發展的關注。媒體報導，此波技術升級不僅擴大傳統通訊設備需求，也引爆散熱、太陽能與衛星通訊三大賽道發展。

數位券商永豐金證券大戶投APP提供台美股線上投資服務，數位開戶最快7.5分鐘完成，全程無紙化，讓投資人透過三種方式參與行情：1.直接投資美股：透過大戶投APP的美股複委託，直接買進中意股票，交易單位以1股起跳，彈性參與美股市場。

2.布局主題式ETF：若想分散風險，投資人可買進如涵蓋台廠核心供應鏈的ETF，間接投資相關發展。

3.鎖定台灣硬體護城河：利用量化選股策略，精準篩選具備實質LEO營收貢獻、籌碼面穩定且技術領先的強勢台股標的。

永豐金證券宣布，為提升客戶數位券商使用體驗，旗下「大戶投APP」近期升級「策略選股」專區，新增太空相關題材策略，精選近5日市場動能表現強勢的概念股，並結合智慧單功能，提供策略與下單整合的一站式投資體驗。

平台每個交易日會更新逾20項選股策略，並依照需求，分成「短線焦點、籌碼報報、策略投資」三大類型，涵蓋技術面、籌碼面、法人動向到事件驅動，滿足投資人完整市場觀察視角，輕鬆掌握熱門題材。現在只要點選大戶投APP下方功能列的「選股」，就能在快捷功能中找到。

截至6月統計，用戶最愛追蹤的策略選股類別，以「現股當沖排行榜」為主，其次為追蹤主動式ETF經理人持股變化、又以「00981A加碼股」點擊次數最高；第三與第四分別為「大漲外資賣（當沖空）」與「法人買超鎖碼排行榜」。反映台股高檔震盪下，今年投資人更偏好短線交易機會，將市場領先資金的投資軌跡作為選股參考依據。