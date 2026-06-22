台積電漲百元引百花齊放 台股收漲1,276點衝過47K

台股22日收盤上漲1,276.31 點，漲幅2.75%，終場以47,741.51點作收，成交量1兆4,414.68億元；台積電（2330）收盤價2,510元，上漲100元，漲幅4.15%。

今日成交金額大且走高為：南亞科（2408）、華邦電（2344）、群創（3481）、聯發科（2454）、欣興（3037）、京元電子（2449）、日月光投控（3711）、華新科（2492）及景碩（3189）；成交金額大且疲軟者則為：國巨*（2327）、臻鼎-KY（4958）、金居（8358）、南電（8046）、創意（3443）、聯鈞（3450）、合晶（6182）、貿聯-KY（3665）及晶技（3042）。

第一金投顧表示，台股在端午連假前夕憑藉富時指數季度調整與高股息 ETF 換股的動能挹注，爆出近期大量並強勢站回4萬6千點大關。觀察近期盤面資金流向，除了台積電發揮定海神針作用外，多頭可用之兵正快速擴散至具備實質報價回升題材的族群，如爆出歷史天量的面板族群、重返千金榮耀的被動元件，以及受惠被動資金簇擁的記憶體與塑化雙雄，皆是後續可以持續追蹤留意族群。

展望本周與近期後市，市場將迎來多項總經與產業變數的檢驗。總經方面，美國將發布最新的個人消費支出物價指數（PCE），該數據作為聯準會評估通膨僵固性與下半年降息路徑的最核心指標，其結果將直接牽動美債殖利率的起伏，進而主導外資熱錢在亞股間的跨國配置動向。在產業層面，美國記憶體大廠美光於6月25日舉行法說會釋出最新財報與展望，這將是驗證近期台股記憶體板塊強勢表態能否延續，以及 AI 伺服器終端需求是否如期噴發的關鍵試金石，在這些重大變數揭曉前，疊加連假後外資籌碼的重新歸隊，盤面震盪幅度恐將加劇。

操作上應適度收攏戰線，將整體持股水位與槓桿水位嚴格控管，切忌於高檔過度放大融資槓桿，以防禦短期總經數據干擾所引發的劇烈洗盤風險。

第一金投顧表示，核心選股策略應秉持「長線布局 AI 核心、短線靈活操作轉機股」的法人邏輯。針對引領長線趨勢的半導體先進封裝、矽光子與 AI 伺服器等科技主軸，採取「買黑不買紅」的逢回承接策略，耐心等待股價量縮回測短期均線或重要缺口支撐時再行分批布局，對於近期受惠 ETF 換股效應與報價回溫的面板、被動元件及記憶體族群，則需密切觀察被動資金建倉完畢後的籌碼沉澱狀況，若量能無法溫和延續則不宜盲目追價，相對地,針對遭大型 ETF 剔除且基本面面臨逆風的紡織、部分傳統車業或漲多綠能個股，在法人籌碼調節賣壓尚未完全宣洩、股價未見明顯止跌訊號前，應嚴格落實停看聽，果斷汰弱留強，保持進可攻退可守的穩健姿態以迎接高檔震盪輪動行情。