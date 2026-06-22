電子硬體股AI動能最強 法人正面看待13檔

電子硬體廠第2季營運動能以AI伺服器供應鏈較佳，主要受惠輝達GB伺服器出貨可望季增10%至20%，法人正面看待鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、健策（3653）、台達電（2308）、台光電（2383）、欣興（3037）、臻鼎（4958）、勤誠（8210）、富世達（6805）、川湖（2059）等個股。

大型本國投顧分析，電子下游硬體廠4、5月合計營收表現略優於預期，其中，川湖因出貨更多不同設計滑軌品項，在GB、VR、MI、ASIC 等各類AI伺服器機櫃導軌均掌握領導地位，預期將帶動營運維持高速成長。

ODM廠部分，法人推估5月GB伺服器出貨逾6,000櫃，並預估第2季整體出貨將達18,000至19,000櫃，季增10%至20%。

散熱、機殼及電源部分，受惠AI需求延續，產品報價上揚推升5月營收普遍月增；非AI部分，因消費性需求疲軟與產業淡季影響，多數5月營收有所下滑，法人預期第2季營收恐呈現季減態勢。

法人觀察，Computex 2026有三大重點，首先是Vera Rubin正式進入量產循環，輝達重申2026年Rubin GPU出貨目標維持150至200萬顆，晶片端於第2季底放量，系統端量產集中於第4季。代理AI對CPU需求明顯提升，並有助於主機板及系統組裝產值大幅增加。

其次，隨AI機櫃熱功耗突破200kW，資料中心全面轉向液冷與高壓直流電架構；機櫃間採用光通訊互連也成為此次焦點之一，涵蓋光學引擎、ELSFP雷射模組及盲插式光連接器，台積電（2330）的光學引擎晶片產出規模將是業界最核心的領先指標。

另一方面，超微以次世代MI455X為基礎的Helios機櫃，已成為輝達以外最重要的AI平台，台灣主要供應鏈包括嘉澤（3533）、健策及緯穎。