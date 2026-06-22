手機市場飽和了？外資：真正賺錢的才剛要開始 點讚四檔台廠

外資高盛證券指出，受記憶體成本持續攀升的影響，下調全球智慧型手機市場需求。2026與2027年的出貨量預估值，分別下修4%與3%，至11.4億支與11.7億支；2008年則預估11.8億支。

不過，高盛也點出市場的「高階化」逆勢成長趨勢。由於消費者對高價手機的漲價敏感度較低，在產品組合持續升級、及高規高售價（600美元以上）手機的帶動下，全球手機平均售價（ASP）走高，進而支撐了市場產值。

高盛預估2026至2028年的全球智慧型手機市場價值將呈現倒吃甘蔗的走勢，分別為5,960億元、6,060億元、6,210億美元，年增率分別為3%、1.6%、2.4%，預期市場高階化的趨勢將會持續。

值得注意的是，高盛對「折疊手機」的長線滲透率抱持樂觀態度。隨著全球領先品牌蘋果今（2006）年下半年加入戰局，加上三折疊、輕量化外殼與超薄電池等創新技術改善體驗，預估折疊手機出貨量在2028年將挑戰8,000萬支大關。

市場滲透率方面，高盛預期也將從2026年的3.6%一路攀升至2028年的6.8%，成為飽和市場中的亮眼新星。台系供應鏈中，包括台積電（2330）、鴻海（2317）、新日興（3376）、大立光（3008）等均建議「買進」