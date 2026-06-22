快訊

全球最大卡達液化天然氣園區爆炸！54傷18失蹤 火球點燃夜空畫面曝

今年9颱風改名！青蛙、點心都上榜 網友：想推薦珍奶

肯德基真的要開蛋撻店了！專賣店27日亮相 蛋撻漢堡、蛋撻粥全上桌

聽新聞
0:00 / 0:00

南韓推進功率半導體 台股相關概念股齊飆漲停表態

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

南韓媒體報導，南韓政府將投入5,000億韓元（約3.29億美元） 的研發資金，扶植下一代功率半導體， 成為繼DRAM記憶體之後的第二棵搖錢樹；台股相關概念股在題材激勵下，22日幾乎是全面表態大漲，台半（5425）、強茂（2481）、德微（3675）等約10檔功率半導體概念股同步飆漲停。

南韓媒體Sedaily報導，南韓政府將依據「超創新經濟計畫」，為量產下一代功率半導體投入估計達5,000億韓元（約3.29億美元） 的研發資金，且整體資金規模最終可能擴大至7,500億韓元（約4.94億美元）。

南韓副總理兼企劃財政部部長具潤哲已召開會議，討論推動先進功率半導體商業化的發展路線圖；該計畫目標是希望建立完整上下游產業鏈，包含原料、元件、模組與系統驗證，並且縮短研發到量產的時間。

南韓政府把這類AI資料中心中不可或缺的半導體，視為是繼DRAM記憶體業務的下一棵搖錢樹，題材同步激勵台股相關概念股大噴出，22日包括台半、強茂、德微、大中（6435）、朋程（8255）、富鼎（8261）、尼克森（3317）、力士（4923）、杰力（5299）、漢磊（3707）等全數亮燈漲停。

德微今年初單月營收約2.1億元，5月營收已提升至2.67億元，主受惠AI應用快速擴張、全球供應鏈「Out of China（OOC）」趨勢加速，及歐洲對中國功率元件廠商祭出限制措施，接單動能明顯升溫。

德微表示，公司訂單已看到明年（2027）底，第3季營收有機會較去年同期成長約3成，原先預估明年第1季才可達成單月營收3億元目標，有望提前在今年第3季實現。

延伸閱讀

特斯拉與AI儲能需求推動 韓媒：LG新能源南京廠滿載運轉

AI繁榮背後的危機／AI紅利集中 加劇K型社會

台系亞馬遜供應鏈營收進度超前 外資法人看好五檔資料中心概念股

AI繁榮背後的危機／共享AI財富 韓美紛提對策

相關新聞

Netflix、Spotify...漲價引爆退訂潮？專家點「訂閱制不是護城河」：AI成必備工具擠壓娛樂

時間先讓我們一起重回2020年。 疫情把所有人關在家裡，Netflix、Spotify、線上健身平台、訂閱電商全部迎來史上最大的一波紅利。消費者在這段時間養成了「為數位服務付錢」的習慣，整個產業等於白撿了一個本來要花十年才能跑完的學費。全球訂閱經濟市場，2024年規模接近5000億美元，預計到2033年突破1.5兆美元，複合成長率將近13%。

手機市場飽和了？外資：真正賺錢的才剛要開始 點讚這四檔台廠

外資高盛證券指出，受記憶體成本持續攀升的影響，下調全球智慧型手機市場需求。2026與2027年的出貨量預估值，分別下修4%與3%，至11.4億支與11.7億支；2008年則預估11.8億支。

南韓推進功率半導體 台股這幾檔概念股齊飆漲停表態

南韓媒體報導，南韓政府將投入5,000億韓元（約3.29億美元） 的研發資金，扶植下一代功率半導體， 成為繼DRAM記憶體之後的第二棵搖錢樹；台股相關概念股在題材激勵下，22日幾乎是全面表態大漲，台半（5425）、強茂（2481）、德微（3675）等約10檔功率半導體概念股同步飆漲停。

南亞挖到石油？短短六天飆漲超過50%、產能被這供應鏈全包

端午連假後22日台股大爆衝，盤中在台積電（2330）創高領軍下，一度大漲1,400點，銅箔基板（CCL）、玻纖布族群也大漲，CCL龍頭台光電（2383）再刷歷史天價，衝上6,000元大關，不過漲勢最兇的為南亞（1303），今再拉漲停，短短六個交易日已大漲57%，市場傳出南亞相關產能已經被輝達（NVIDIA）供應鏈包下。

不讓台積電專美於前 聯電飆漲停排隊買單近15萬張 世界也亮燈

台股22日再創新高，台積電（2330）盤中衝達2,510元，寫歷史新高，聯電（2303）、世界（5347）更是直接跳空漲停開出後鎖死，聯電衝達160元， 漲停及市價排隊買單近15萬張，世界衝達191.5元， 寫歷史新高，排隊買單逾1.4萬張。

客戶3個小孩都生3胎 地政士：政府救少子化應用這招

現代人不婚不生，政府也急了，今年5月宣布將推出0到18歲成長津貼，每人每月5000元。此一政策是否有效，仍待政策上路後觀察，不過專家建議，政府可考慮比照現行結婚免稅額，推出生育免稅額，應可奏效。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。