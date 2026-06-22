南韓推進功率半導體 台股相關概念股齊飆漲停表態

南韓媒體報導，南韓政府將投入5,000億韓元（約3.29億美元） 的研發資金，扶植下一代功率半導體， 成為繼DRAM記憶體之後的第二棵搖錢樹；台股相關概念股在題材激勵下，22日幾乎是全面表態大漲，台半（5425）、強茂（2481）、德微（3675）等約10檔功率半導體概念股同步飆漲停。

南韓媒體Sedaily報導，南韓政府將依據「超創新經濟計畫」，為量產下一代功率半導體投入估計達5,000億韓元（約3.29億美元） 的研發資金，且整體資金規模最終可能擴大至7,500億韓元（約4.94億美元）。

南韓副總理兼企劃財政部部長具潤哲已召開會議，討論推動先進功率半導體商業化的發展路線圖；該計畫目標是希望建立完整上下游產業鏈，包含原料、元件、模組與系統驗證，並且縮短研發到量產的時間。

南韓政府把這類AI資料中心中不可或缺的半導體，視為是繼DRAM記憶體業務的下一棵搖錢樹，題材同步激勵台股相關概念股大噴出，22日包括台半、強茂、德微、大中（6435）、朋程（8255）、富鼎（8261）、尼克森（3317）、力士（4923）、杰力（5299）、漢磊（3707）等全數亮燈漲停。

德微今年初單月營收約2.1億元，5月營收已提升至2.67億元，主受惠AI應用快速擴張、全球供應鏈「Out of China（OOC）」趨勢加速，及歐洲對中國功率元件廠商祭出限制措施，接單動能明顯升溫。

德微表示，公司訂單已看到明年（2027）底，第3季營收有機會較去年同期成長約3成，原先預估明年第1季才可達成單月營收3億元目標，有望提前在今年第3季實現。