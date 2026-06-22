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南亞挖到石油？短短六天飆漲超過50%、產能被輝達供應鏈全包

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
端午連假後22日台股大爆衝。中央社
端午連假後22日台股大爆衝。中央社

端午連假後22日台股大爆衝，盤中在台積電（2330）創高領軍下，一度大漲1,400點，銅箔基板（CCL）、玻纖布族群也大漲，CCL龍頭台光電（2383）再刷歷史天價，衝上6,000元大關，不過漲勢最兇的為南亞（1303），今再拉漲停，短短六個交易日已大漲57%，市場傳出南亞相關產能已經被輝達（NVIDIA）供應鏈包下。

南亞為全球前三大電子級玻纖布供應商，也是少數具備玻纖布、銅箔、環氧樹脂到CCL垂直整合能力的廠商。董座吳嘉昭表示，在AI需求強勁推升下，目前環氧樹脂、玻纖布、玻纖絲產能利用率接近滿載；銅箔基板及銅箔，整體操作率也達八至九成。

市場近期傳出，南亞玻纖布相關產能已經被輝達供應鏈包下，產能滿載。業界指出，因T-glass 、Low DK等高階玻纖布良率偏低，輝達接受業者將高階玻纖布T-glass與一般電子級玻纖布的混搭方案，以加快高階AI伺服器出貨腳步。這也代表高階玻纖布非常缺，使得輝達願意修改材料設計，以避免AI伺服器因缺料延後交貨。

在此利多發酵之下，南亞股價已連續拉出三根漲停，今跳空漲停至152.5元鎖死，漲停排隊買單破3.5萬張，而成交量僅4.2萬張。

南亞表示，AI發展快速，市場規模擴張，導致中高階材料供應緊缺，而在產能排擠效應下，連帶使一般電子材料供給也趨於緊張，CCL、ABF載板、銅箔、玻纖布（紗）等產品銷售量、價都大增，預期電子材料占營收比重有望進一步成長至六成。

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