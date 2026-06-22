Netflix、Spotify...漲價引爆退訂潮？專家點「訂閱制不是護城河」：AI成必備工具擠壓娛樂

時間先讓我們一起重回2020年。

疫情把所有人關在家裡，Netflix、Spotify、線上健身平台、訂閱電商全部迎來史上最大的一波紅利。

消費者在這段時間養成了「為數位服務付錢」的習慣，整個產業等於白撿了一個本來要花十年才能跑完的學費。

全球訂閱經濟市場，2024年規模接近5000億美元，預計到2033年突破1.5兆美元，複合成長率將近13%，聽起來很美，但疫情紅利退潮之後，問題也跟著爆出來了。

通膨先打臉了所有人的定價邏輯。

當生活成本全面上漲，消費者開始重新審視每一筆固定支出，有將近73%的訂閱制企業在2024年計畫漲價，漲價帶來的不只是更多營收，還有更高的取消率。

消費者砍訂閱砍得很理性，先砍那些「可有可無」的，留下「少了會痛」的。

然後是Netflix的密碼大戰，成了整個產業的照妖鏡。2023年Netflix宣佈禁止密碼共用，被罵翻，但結果呢？政策推出後Q2新增付費會員590萬，遠超預期，Disney++、Max、Warner全部跟進。

只不過到了2024年Q2，Netflix新增訂閱只剩482萬，不到一年前的三分之一，堵漏洞是一次性紅利，不是持續成長的引擎。

更有意思的是，Netflix從2025年Q1起正式停止每季公布訂閱人數，改以營收和營業利益率為核心指標。

這個動作說明了一件事，會員數增長的故事講完了，接下來要說的是每個人賺多少錢。

幾個訂閱你死也不退的原因？

說了這麼多壞消息，但你打開這幾家巨頭的財報，根本看不出什麼疲勞。

Apple服務部門在2025年單季營收達到288億美元，五年內成長98%，全年服務收入突破1000億美元，付費訂閱數超過10億。

一家大家以為是「賣手機的公司」，訂閱服務收入快要趕上很多國家的GDP。

Amazon Prime及相關服務2025年全年進帳近500億美元，全球用戶突破2.5億，光美國就佔了1.8億，等於將近七成的美國人每個月在付Amazon的錢。

Netflix 2025年全年營收451億美元，年增16%，營業利益率34%，財務體質比疫情高峰期還漂亮。

那些「訂閱疲勞」在這裡呢？翻成人話，真正有護城河的服務根本不怕疲勞，因為消費者就算累了，也不知道要怎麼離開。

訂閱制不是護城河 護城河藏在訂閱制後面

觀察這幾個龍頭你會發現，它們最強的地方，都不是「訂閱制」這個形式本身。訂閱制只是一種收費機制，真正的護城河藏在這個機制背後。

Apple賣的不是iCloud，是你的照片、聯絡人、備忘錄都在裡面，要換掉的代價遠超過每個月幾十元月費，學術術語叫「轉換成本」，是最有效的黏性。

Amazon賣的不是快速到貨，Prime會員每年在Amazon消費約2000美元，是非會員的四倍，它把訂閱和消費行為死死綁住，你每次下單都在強化這個習慣，這叫「行為鎖定」。

Netflix賣的是你找不到其他地方看的東西，《魷魚遊戲》第三季不在別的地方，這叫「內容不可替代性」。

Microsoft最狡猾。它用Teams讓整個公司依賴同一個平台，再用Copilot在AI浪潮時把月費悄悄漲上去，每個員工都需要這個工具才能跟上同事的工作節奏，這叫「工作流鎖定」，比其他任何鎖定都難脫身。

Microsoft最新一季雲端訂閱營收491億美元，年增26%，Copilot在Office 365上附加了60到70%的溢價，還在繼續漲。

相反地，那些只靠「方便」或「便宜」吸引訂閱的服務，在疫情紅利退潮後被取消的速度也最快。

消費者只要感覺到「可有可無」，在帳單壓力下就毫不留情地按下取消，根據Deloitte 2024年的調查，有57%的用戶在過去一年因「訂閱過載」取消了至少一項服務。

AI是新戰場 它正在重排你的訂閱優先順序

這場競爭還沒結束，一個新的玩家正在吃掉更多預算。

ChatGPT在企業端的報銷支出，從2023年的第14名飆升到2026年的第1名，超越了所有傳統SaaS工具。

AI工具的消費者，平均同時付費使用4個不同的AI服務，每個月花約66美元。更有意思的是，根據調查，有67%的用戶表示寧願取消所有串流服務，也不願意放棄AI工具。

訂閱支出的優先順序正在重新排列，AI已經坐上那個「少了會痛」的位置。

這對現有訂閱巨頭來說，既是威脅也是機會。Microsoft和Google選擇把AI直接綁進既有的訂閱服務然後漲價，用企業生態的黏性消化衝擊。

OpenAI和Anthropic則在努力讓個人和企業覺得AI工具是「必需品」而不是「嘗鮮品」。

戰爭的核心從來沒有改變，誰能讓你覺得這個少了不行，誰就贏了。

月費訂閱制只是表象 「心坎」才是護城河

訂閱制本身不是什麼神奇的商業模式。它只是把一次性收費變成反覆收費，對企業來說財務更穩定，讓投資人更好預測。但這不代表訂了月費就有護城河。

Apple的10億訂閱背後，是每個用戶幾年下來累積在生態系裡的每一張照片、每一個備忘錄。

Amazon的2.5億Prime用戶背後，是每次點擊結帳時深入骨髓的「反正有Prime，先買再說」。Netflix的每一季大劇，是讓你在朋友聊天時不想當那個沒跟上的人。

那些流失率不斷攀升的服務，問題不是訂閱這個形式錯了，是從來沒有真正回答過一個問題。

下次你看到一家公司說「我們要轉型訂閱制」，先問一個問題：它憑什麼讓用戶覺得少了它就不行？能回答這個問題的公司，才值得你認真研究。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：每個月自動扣款的那些服務，有幾個你真的離不開？