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不讓台積電專美於前 聯電飆漲停排隊買單近15萬張 世界也亮燈
台股22日再創新高，台積電（2330）盤中衝達2,510元，寫歷史新高，聯電（2303）、世界（5347）更是直接跳空漲停開出後鎖死，聯電衝達160元， 漲停及市價排隊買單近15萬張，世界衝達191.5元， 寫歷史新高，排隊買單逾1.4萬張。
台積電再創新紀錄，早盤以2,455元開高後走高，一度衝達2,510元，市值衝達65兆元，雙創新高；聯電則是跳空以漲停160元開出後鎖死，為1997年7月以來新高；世界也以191.5元漲停開出後鎖死。
聯電除了成熟製程之外，傳出將與英特爾合作跨足先進製程領，根據 AI研究公司FundaAI發布的報告指出，聯電正與英特爾合作，採用12奈米與3奈米製程技術生產晶片，相關晶片預計將在英特爾位於美國亞利桑那州的晶圓廠投產。
根據報告內容，聯電希望藉由與英特爾合作，免去龐大設備資本支出，在無需投入大量資金購置設備的情況下，在晶片先進製程領域取得一席之地。英特爾則在執行長陳立武領導下，力圖在晶圓代工產業與台積電競爭；
據了解，兩家公司在12奈米製程上的合作，將催生出應用於物聯網（IoT）、Wi-Fi等領域的產品；針對這項消息，聯電則是表達，不回應媒體臆測。
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