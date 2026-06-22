客戶3個小孩都生3胎 地政士：政府救少子化應用這招

現代人不婚不生，政府也急了，今年5月宣布將推出0到18歲成長津貼，每人每月5000元。此一政策是否有效，仍待政策上路後觀察，不過專家建議，政府可考慮比照現行結婚免稅額，推出生育免稅額，應可奏效。

正業地政士事務所所長鄭文在表示， 現行遺產及贈與稅法第20條規定，父母於子女婚嫁時所贈與之財物，總金額不超過100萬元，不計入贈與總額，也就是不會課徵贈與稅。

他表示，少子化快速惡化，結婚有100萬元免贈與稅優惠，生小孩更應該給予贈與稅優惠。如果阿公阿嬤可以開放100萬元，甚至100萬元以上贈與金額不課徵贈與稅，有了阿公阿嬤的贊助，年輕人應該更願意「做人」。

鄭文在表示，他有一位客戶有3個子女，每個小孩都生了3個，他好奇問阿公如何讓每個小孩都生3胎，阿公笑著說，生一胎就給300萬元獎勵金，因此大家全都生3個。

他表示，依照財政部行規定：稽徵實務考量民情風俗，對於父母在子女結婚登記日前後6 個月以內的贈與，只要贈與人主張並提供已登記完成結婚之戶籍謄本，都准予認定為子女婚嫁時之贈與，適用該100萬元不課徵贈與稅的規定。

為此，可將上述規定，加碼小孩出生後一年內的贈與行為，都可以併入不計入贈與稅案件，免課徵贈與稅，只要提供小孩子的戶籍謄本即可辦理。

甚至，可以參考民法第1138條規定：直系親屬父母、祖父母、曾祖父母，及旁系親屬叔叔、伯伯、姑姑、舅舅、阿姨等都可以擁有100萬元不計入贈與稅的免稅額度，讓每個剛剛出生的小孩都可以成為名符其實的「金孫」。

生活週遭有很多富爸爸、富媽媽在兒子、女兒結婚後生子都會有一定的獎勵金，只是贈與稅法裡找不到優惠規定，如果能加碼贈與稅免稅，讓阿公阿嬤一起來養孫，對於少子化問題一定有幫助。