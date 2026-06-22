台積電早盤漲破2500元 台股大盤指數創新高逼近48000點

台積電今日早盤大漲，最高升破2500元來到每股2510元的新天價，在此氣勢帶動下，台股大盤指數今日上午大漲超過1300點，最高來到47871.19點，倘若多頭氣勢持續，估計最快本週再破48,000點史上新里程碑。

美股上周四反彈，收復前一日因美國聯準會暗示可能升息所引發跌勢，道瓊上漲 0.14%，納指上漲 1.91%，費半大漲 6.42%，台積電 ADR 大漲6.94%，之後美股周五休市，台股承接美股和台積電ADR（美國存託憑證）大漲的氣勢，大盤指數今天再漲逾千點。

法人指出，一周前獨立研究機構真理資本（Aletheia Capital）就已經將台積電股價目標調升至3,500元，居內外資研究機構最高值，整體加權指數將上看 55,000點～56,000點，而麥格理證券也基於過往21倍目標本益比推估，預期台積電2025年～2028年每股盈餘年複合成長率可達34%而調高台積電目標價至3380元，均助長台積電股價和台股大盤指數的上攻。

從量價結構來看，法人建議可用5日均線做為強弱整理研判依據。從看盤指標而言，權王 台積電瞬間填息再闖天價，7月中即將召開法說，可同時參考ADR動向，至於台股是不是有半年報的作帳行情？6月營收與財報將為焦點所在。