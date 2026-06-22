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台灣電力供給告急？法人揭重電產業「供不應求」投資戰略

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

AI帶動用電需求持續攀升，但台灣電力供給擴張進度卻面臨挑戰。法人指出，燃氣、光電、離岸風電與核電建置進度均不如預期，預估2025至2028年間恐累計短缺235億度電；另方面，AI伺服器、資料中心與傳統產業用電同步回升，未來電力供需吃緊態勢恐進一步加劇，可留意台廠重電概念股。

台灣火力發電供給計畫原先規劃透過中佳、九崴合計1,212MW燃氣電廠，推動火力發電汰舊換新，但受地方民意與業者財務問題影響，新燃氣機組建置進度停滯或遞延，舊燃煤機組卻持續除役。

法人指出，儘管光電三法通過後，案場開發已有初步鬆綁跡象，但2024至2025年原規劃的2,000MW案場，仍有944MW缺口尚未補足；離岸風電3-1、3-2期則預估僅CIP與SRE具較明確工程進度，2027至2028年合計僅約995MW案場可望併網。此外，核電重啟最快也需等到2028年才能併網，研究部因此預估，2025至2028年間台灣電力供給累計恐短缺235億度。

電力需求方面，法人預期，2026年電子產業將持續受惠AI趨勢帶動，傳統產業則隨匯率與政經環境改善，用電需求逐步復甦；此外，南部資料中心需求也開始浮現，預估約220MW資料中心用電需求將於2026年陸續完成併網。

整體上，法人表示，電力需求並未因發電案場建置速度放緩而降溫，預期未來台灣整體電力供需仍將持續吃緊。台廠中，重點個股包括華城（1519）、華新（1605）、東元（1504）、士電（1503）、高力（8996）、中興電（1513）、天能綠電（7842）、雲豹能源（6869）。

個股方面，法人看好，華城今年受惠台電強韌電網、外銷基礎建設、半導體擴廠、AI資料中心仍為主要成長動能，預期外銷營收占比可望突破60%，AI資料中心營收占比也將由去年的5%提升至15%以上。中興電受惠台電強韌電網計畫，且公司為國內唯一可生產345kV超高壓GIS廠商，今年以來幾乎每月營收皆繳出創新高佳績，目前在手訂單量約400億元，後市可期。

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