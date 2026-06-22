外資轉買、ADR 大漲6.94% 台積電飆天價2,500元市值64.83兆元

投資市場有一個很有趣的現象，每隔幾年，就會出現一個新的「財富密碼」。 它通常伴隨著漂亮的故事、吸引人的配息數字、看似無懈可擊的邏輯，以及大量網紅、自媒體與投資社群的推波助瀾，每一次，都有人相信這次不一樣；每一次，也都有大量資金蜂擁而入。 回頭看過去幾年台灣投資市場的資金流向，幾乎可以看見一部完整的群眾心理學教科書。 有趣的是，筆者並沒有參與這些浪潮，但這些資金的移動，卻間接推升了許多優質企業的估值與股價，讓長期持股受惠不少。這不是因為預測能力特別強，而是因為市場資金總是在不同資產之間流動，而人性卻從未改變。

2026-06-22 08:50