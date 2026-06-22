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外資轉買、ADR 大漲6.94% 台積電飆天價2,500元市值64.83兆元
美股上周四全面收紅，費半指數勁揚6.42%，台積電（2330）ADR大漲6.94%，外資在端午節連假前轉為買超台積電，22日一開盤就再創歷史新高，股價開高走高衝達2,500元，再刷新紀錄，市值躍增至64.7兆元，同創新高。
台積電日前宣布與美國最大、全球第二大半導體封測廠艾克爾簽署十年期合作協議。這是台積電破天荒對外公布與合作夥伴簽下10年長約，外界預料，兩強將攜手打造從晶圓生產到封測「美國一條龍製造」生態系。
美股上周四全面收紅，費半指數勁揚6.42%，台積電ADR大漲6.94%，台股22日早盤46,679.57點開出，上漲214.37點，指數開高走高一度衝達47,740.34點，衝上47,000點關卡之上，再創歷史新高。
台積電早盤跳空以2,455元開出，刷新歷史紀錄，盤中再衝高至天價2,500元，上漲90元，市值增至64.83兆元。
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