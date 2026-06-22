台積電再創2,485元天價、領軍台股早盤飆逾千點 直攻47,600點關卡

美股上週四全面收紅，費半指數勁揚6.42%，台積電ADR同步大漲6.94%，為台股注入強勁動能。受此激勵，7月台指期22日開盤率先狂飆708點、至47,460點，集中市場指數隨後開高214.37點、報46,679.57點。在台積電（2330）再創歷史新天價2,485元領軍下，買盤全面點火，指數漲點迅速擴大逾1,100點，一舉突破47,600點整數關卡、再寫新高。盤面上，群創（3481）、友達（2409）及華邦電（2344）成交量居前，成為資金追逐焦點。

美股上週四在AI基建熱潮帶動下全面收紅，費半指數大漲6.42%，美光、輝達強勢走揚，激勵台積電ADR飆升6.94%、聯電ADR大漲10.66%、日月光ADR上漲8.33%。四大指數周線同步收紅，其中費半周漲7.26%表現最強。不過，美國總統川普再度對伊朗發表強硬言論，揚言必要時掌控荷莫茲海峽並對原油運輸徵費，為市場增添地緣政治變數。

盤面上，五大權值股除聯發科（2454）開低在4,385元並快速翻紅之外、其餘皆開高。台積電開高45元、報2,455元，台達電（2308）開2,170元、鴻海（2317）開270元、日月光投控（3711）開660元。

回顧台股18日表現，集中市場指數上漲587.81點、收46,465.2點，成交值達1.54兆元。三大法人買超312.78億元，包括外資買超211.47億元、投信賣超53.57億元、自營商買超154.88億元。

累計上週，集中市場指數上漲2,296.16點、漲幅達5.2%，周線由黑翻紅。三大法人回補1303.3億元，包括外資買超877.93億元、投信買超127.05億元、自營商買超298.32億元。

法人指出，台股技術面維持偏多格局，日KD、RSI續揚，MACD負乖離收斂，多頭仍掌握盤勢主導權。法人認為，AI基建熱潮、聯電與英特爾合作題材及經濟成長率上修，有助台股續創高；惟外資仍握6.8萬口空單、美伊局勢變數未除，短線震盪難免。本週聚焦美光財報與輝達股東會，操作宜鎖定AI、先進封裝、高速傳輸、PCB及被動元件等主流族群。