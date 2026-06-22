法人：融資餘額擴張等3訊號浮現 台股短線整理

台股上週五端午節休市，僅開盤4天，週四集中市場指數收在46465.20點，週漲2296.16點或5.2%，再創收盤新高。不過法人表示，台股融資餘額快速擴張、高價股與龍頭股漲勢鈍化，以及資金轉進題材與落後補漲族群，修正壓力浮現，預料短線行情轉為整理階段。

美國聯準會主席華許上任後首場FOMC（聯邦公開市場委員會）上週登場，點陣圖顯示今年下半年升息機率上升；另外美國與伊朗上週達成諒解備忘錄，但以色列持續攻打黎巴嫩，終戰簽約仍充滿波折，市場多空消息紛陳。

美股上週五因六月節國家獨立日休市，週四在晶片股領漲下，道瓊工業指數小漲0.14%；標普500指數勁揚1.08%，收7500.58點；那斯達克綜合指數大漲1.91%；費城半導體指數飆升6.42%。

個股方面，半導體族群漲勢兇猛，DRAM廠美光收盤股價大漲90.8美元或8.7%，收1133.99美元；模組廠Sandisk大漲225.95美元或11.54%，收2184.75美元。輝達（NVIDIA）上漲6.04美元或2.95%，收210.69美元；台積電ADR大漲29.97美元或6.94%，收462.12美元。

施羅德投信台股基金經理人柯鴻旼分析，從近期市場結構觀察，台股有3項指標值得高度關注，包括融資餘額快速擴張、高價股與龍頭股漲勢鈍化，以及資金轉進題材與落後補漲族群。

柯鴻旼指出，領漲族群出現獲利了結且難以續創新高，顯示市場對利多反應轉趨保守。而資金由核心產業擴散至二、三線或題材股，反映市場動能逐步轉弱。當上述3項訊號同時出現，往往意味行情由趨勢上漲轉為整理階段。

不過柯鴻旼認為，修正回歸不代表基本面反轉，適度整理反而有助於消化過熱籌碼，使台股結構更健康。