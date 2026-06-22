00712、00937B都破滅...主動式ETF不一樣？小寶：盲目追逐熱門商品恐痛失機會成本

＊原文時間6月17日。

投資市場有一個很有趣的現象，每隔幾年，就會出現一個新的「財富密碼」。

它通常伴隨著漂亮的故事、吸引人的配息數字、看似無懈可擊的邏輯，以及大量網紅、自媒體與投資社群的推波助瀾，每一次，都有人相信這次不一樣；每一次，也都有大量資金蜂擁而入。

回頭看過去幾年台灣投資市場的資金流向，幾乎可以看見一部完整的群眾心理學教科書。

有趣的是，筆者並沒有參與這些浪潮，但這些資金的移動，卻間接推升了許多優質企業的估值與股價，讓長期持股受惠不少。這不是因為預測能力特別強，而是因為市場資金總是在不同資產之間流動，而人性卻從未改變。

第一波：00712 的不動產神話

幾年前，許多投資人對於不動產產生強烈憧憬。

當時市場最常出現的說法是：「買不起房子，可以買REITs」、「當包租公不必買房」、「領租金、賺價差一次完成」不少網紅更習慣用殖利率反推合理價格。例如：如果殖利率6%，那價格應該是多少；如果殖利率7%，那價格更便宜，於是許多人開始用配息反推價值，而不是從資產本身評估價值。

結果呢？當年以約20元上市的產品，歷經升息循環之後，價格一路下滑，如今甚至不到9元，問題從來不在於REITs好不好，問題在於許多人把「高殖利率」誤認為「低風險」。

當利率從零附近一路升高時，原本依賴低利率環境的不動產資產自然受到衝擊。許多投資人買進之前談的是租金收益，真正虧損之後，卻發現本金損失遠遠超過多年配息。

第二波：00937B 的月月配與降息幻想

如果說REITs浪潮是包租公夢想，那麼債券ETF熱潮則是降息神話。

2024至2025年期間，市場最熱門的關鍵字之一就是：月月配、ESG、降息受惠、穩健收益，許多投資人被教育了一個極具吸引力的故事：美國即將降息，長天期債券價格會上漲，同時還能每月領配息。

看起來似乎同時擁有資本利得、固定現金流、低風險三大優勢，然而市場從來不會按照投資人的期待運行。

降息遲遲沒有大幅發生，長天期利率維持高檔，債券價格持續承壓，許多產品至今仍長期處於破發狀態。

更關鍵的是，當美股大型科技公司持續創新高時，許多投資人資金卻被鎖在幾乎沒有成長性的債券產品中。

結果出現一個弔詭現象，原本想追求穩健，最後卻同時失去了成長機會與資本增值空間。

市場上最昂貴的成本，往往不是虧損，而是機會成本。

第三波：高股息與月月配信仰

接著登場的是高股息熱潮，社群平台最常看到的公式大概是：持有X張，每月領Y元，退休提前完成，財務自由不是夢。

這種內容之所以容易爆紅，不是因為投資邏輯特別強，而是因為它滿足了人們對現金流的渴望。每個月領錢，看得見，摸得到，容易產生安全感。

但市場上很少有人認真討論另一件事。股息本身並不是憑空產生，它本質上是企業盈餘的分配，有時甚至可能包含資本利得或收益平準金。

更重要的是，高配息不等於高報酬。如果一個投資人每年領到8%配息，但本金下跌20%，那麼整體報酬依然可能是負數。

然而在牛市期間，這類問題往往被忽略，因為資金持續流入，價格持續上漲。直到市場反轉時，大家才開始重新思考：自己到底是在投資企業，還是在追逐配息數字？

2026年：主動式ETF成為新主角

進入2026年，市場又出現新的熱門關鍵字：主動式ETF。

從媒體報導到投資社群，從券商宣傳到自媒體分析，幾乎到處都能看到同樣的論述：主動式ETF能夠打敗大盤、經理人選股能力優秀、透過靈活操作創造超額報酬。

某些產品成立初期績效亮眼，更讓許多人開始相信，也許新的財富密碼真的出現了。

但如果把時間拉長來看，這個故事其實並不陌生。

20年前，主動型共同基金也曾經說過類似的話；10年前，各種明星基金經理人也曾被市場追捧。

然而全球資產管理產業長達數十年的研究結果顯示：能夠長期穩定打敗大盤的主動管理人極少，而且最大的問題不是找不到，而是在事前無法知道誰能持續勝出。

許多投資人看到的是過去一年績效第一名，卻忽略了績效排名往往高度循環，今天的冠軍，可能是明天的後段班。

真正的財富密碼其實很無聊

回顧過去幾年的市場熱潮，00712的包租公神話、00937B的降息故事、高股息的月月配信仰，以及如今的主動式ETF熱潮，表面上看起來完全不同，本質上卻極為相似。

它們都提供了一個簡單答案，它們都承諾能夠更輕鬆地獲得財富，它們都讓投資人相信自己找到了捷徑。

但真正創造財富的人，往往走的是最無聊的道路：持有優秀企業、持續投入資金、忽略市場噪音、讓企業獲利成長替自己工作，這條路沒有神奇公式，沒有爆紅影片，沒有流量密碼，甚至大部分時間都顯得平淡無奇。

然而回顧全球股市百年歷史，真正穿越景氣循環、利率循環與市場情緒循環的，從來不是最新的熱門商品，而是那些持續創造現金流、持續提高獲利能力、持續擴大競爭優勢的優秀企業。

也許幾年後，市場又會出現新的投資明星、新的題材、新的財富密碼、新的網紅神話。

但當下一次股災來臨時，我們終究會再次發現：市場改變的是產品名稱，不變的是人性。

而真正的投資，本來就不是尋找下一個熱門故事，而是在所有故事都結束之後，依然持有那些能夠持續創造價值的資產。

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