美伊和談叫停還是繼續？國際油價反彈 牽制台股今日反彈步調

依據法人機構收集的最新消息，傳出伊朗因美總統川普威脅言論而中止談判。伊朗官員稱，關於豁免伊朗石油制裁的草案很快發布，同時解凍資金的行政程序已完成，重申黎巴嫩戰事結束是談判進行的前提。

不過，也有外電透露，雙方談判雖在混亂中開始，但仍在進行中；而WTI、布蘭特等國際油價期貨已開始反應美伊和談的可能結果，目前雙雙上漲逾2%，布蘭特油價並一舉重回80美元大關。

分析師表示，美伊和談是本波全球股市上漲放重要推手之一，若是美伊雙方會談失敗，可能將牽制台股多頭的反彈步調，主要因市場預期美伊戰火若是可告一段落，將有助通膨快速降溫，包括聯準會在內的主要經濟體央行，將有更多的利率政策空間，有利高科技股走勢。

在美伊會談進行之際，川普在社交媒體發文指出，如果伊朗不立即阻止其在黎巴嫩的高薪代理人製造事端，將再次對伊朗發動打擊，並警告伊朗，如果達不成協議，美國可能會開始對荷莫茲海峽徵收通行費。