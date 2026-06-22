台股多頭氣盛、投信季底作帳 大盤蓄勢衝47K

台股今（22）日是端午連假後第一個交易日，隨美股主要指數衝高、台指期19日夜盤勁揚813點，領先大盤站穩47,000點，即便美伊於瑞士談判屢傳波折，法人預期，若投信季底作帳、法說會旺季前押寶買盤進場熱潮延續，有望打破「端午變盤」魔咒，多頭氣盛，大盤蓄勢挑戰47K歷史新高點位。

綜合永豐投顧總經理黃柏棠、元富投顧總經理江浩農等專家觀點，美伊在瑞士談判屢傳波折，在消息多空矛盾下，短線可能趨於震盪，但在波段漲多後，預期行情將回歸基本面。

觀察與台股高連動的費城半導體指數，正興起驅動波段指數大漲的企業獲利上修潮，根據外資觀察，費半掛牌公司今年每股純益總和預估，已由4月345美元、5月387美元、6月初427美元，最新升至430美元，費半本益比（PE）也來到23.5倍至24倍高檔區。

富邦投顧董事長陳奕光、統一投顧董事長黎方國則表示，從基本面來看，台積電（2330）6月合併營收有望衝破4,200億元、再寫歷史新高機率濃厚，預料將扮演引領台股多頭上攻要角。

有法人指出，美伊雖然進入展開談判階段，惟經歷過去幾天的波折，兩國談判結果是好是壞，仍有不確定性，恐導致台股同步進入高檔震盪。

可先觀察投信季底作帳行情是否能引領台股多頭續航，以及7月法說會旺季登場前，提前押寶的買盤進場狀況，都將是打破端午變盤魔咒關鍵。

短期內，在基本面進入空窗期下，指數可藉機修正與季線乖離等過熱訊號下，預期盤勢進入高檔震盪期，操作以選股不選市為主。整體來看，目前仍靜待7月台積電、高通等美台科技巨擘新一季度法說會後，若能釋出讓市場振奮的好消息，台股向50K大關發起攻擊的機率較高。