台股行情持續走揚 融資餘額挑戰新高

隨台股行情持續走揚，投資人不斷「錢」進追買，代表散戶動向的融資餘額，上周四（18日）已上衝至5,930.4億元，攀歷史第四高，距離歷史新高僅差距26億元，預期近日將有機會打破26年來紀錄，改寫歷史新猷。

有別於傳統由外資、投信、自營商主導的市場結構，台股散戶大軍今年以來在指數不斷創高走揚下仍積極追買，絲毫不畏盤勢震盪。統計融資餘額至18日已上衝至5,930.4億元，攀歷史第四高，儼然崛起為台股的「第四法人」。

台股近二周雖高檔震盪，但散戶大軍「漲也買、跌更買」，上周融資餘額已連二周增加，單周融資餘額增加以群創（3481）的5.8萬餘張最多，推升股價勁揚32.6%，其次為聯電（2303）的1.8萬餘張，排名第三的是合晶（6182）的1.6萬餘張。

而第四至第十大則分別為：華邦電（2344）1.4萬張、潤泰全（2915）1.3萬張、力積電1.3萬張、彩晶（6116）1萬張、旺宏（2337）0.7萬張、南茂（8150）0.6萬張、頎邦（6147）0.6萬張，除潤泰全外，其餘九檔清一色均為各次產業的電子指標股。