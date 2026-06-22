台股股東會行情還有戲…AI景氣展望受關注 美光法說將添助力

台股6月下旬雖進入基本面空窗期，但分析師間看好，隨上市櫃公司今年股東會進入尾聲，在最後近十天中，將有逾370家陸續登場，市場關注日月光投控、川湖等焦點公司高層對AI景氣等看法，加上台灣時間25日美光財報法說會、投信半年作帳，將助力指數走揚。

上市櫃公司今年股東會即將進入尾聲。截至6月30日為止，將有372家排隊登場，其中，因各家公司需至7月上旬公布上半年營收、中旬才開始新一季法說會，等同進入基本面真空期。

而將召開股東會的公司高層，在會中對下半年景氣展望、訂單掌握度、業績表現都將有一定程度的把握，對投資人、法人的表達內容，將攸關自家股價走勢與大盤表現，許多研究員、基金經理人、操盤人仍將針對許多焦點持股，奔赴各大股東會現場。

根據統計，目前吸引市場目光的焦點，包括：23日的中砂（1560）、富喬（1815），24日的日月光（3711）、立隆電（2472），25日兆聯實業、福懋科（8131），26日的萬潤（6187）、長興（1717）、訊芯-KY（6451）、三商壽（2867）、定穎投控、三陽工業（2206）、智通*、TPK-KY（3673），29日先進光（3362），30日川湖（2059）與大聯大（3702）等波段強勢上漲、或次產業具代表性公司的股東會。

另外，美國時間24日盤後美光將公布財報，市場預期，在AI應用帶動循環持續、推動記憶體報價走勢中，有望交出亮麗的財務與未來展望，激勵台股記憶體族群走勢；輝達則預計在台灣時間25日凌晨舉行線上股東會，執行長黃仁勳對AI展望談話，將有助台股走勢。

同時，隨時序進入季底，投信半年報作帳行情進入緊鑼密鼓期，在台股再創歷史新高中，一方面投信圈進入衝刺績效階段，另一方面，市場也可藉此掌握投信對第3季產業後市看法與資金布局方向。