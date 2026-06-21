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台系亞馬遜供應鏈營收進度超前 外資法人看好五檔資料中心概念股

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台灣資料中心硬體廠受惠於亞馬遜供應鏈商機，營收進度超前，外資法人看好五檔資料中心概念股。示意圖／AI生成
台灣資料中心硬體廠受惠於亞馬遜供應鏈商機，營收進度超前，外資法人看好五檔資料中心概念股。示意圖／AI生成

台灣資料中心硬體廠受惠於亞馬遜供應鏈商機，營收進度超前。大和資本、摩根士丹利（大摩）、高盛、里昂、麥格理、花旗證券等外資法人紛紛點讚，尤其看好川湖（2059）、緯穎、智邦、台燿、金像電等。

大和資本指出，亞馬遜供應鏈表現優於預期，川湖的5月營收動能尤其強勁。根據大和供應鏈調查，緯穎預期自6月開始出貨新一代 Trainium 3 特殊應用IC（ASIC）AI伺服器（TR3 PDS），進度略快於原先預期的第3季。大和認為，這是零組件廠第2季以來營收優於預期的主要原因。

展望未來，大和預估，Trn3 ASIC AI伺服器在未來四季的出貨量約3.5–4萬台（每台搭載約64顆晶片）。依據目前的預測，營收動能上升的趨勢至少將持續至今年底，將成為亞馬遜供應鏈廠商股價的重要催化劑。

高盛調高川湖2026-2028年的預估營收、獲利及毛利率，並將目標價從4,386元一舉調高到7,664元，以反映產品組合升級到高端解決方案、成本控制力強勁、業務規模隨潛在市場擴大等利多。大摩將緯穎目標價從5,800元上調到 7,500元，看好緯穎也將為Meta與甲骨文等客戶負責組裝超微MI455 Helios機櫃，並將恢復對甲骨文供應輝達GPU機櫃（VR200）。

此外，麥格理及里昂都給予智邦3,500元的目標價，里昂更給出「強力看好」評等，認為智邦主要受惠於Trainium3能見度提升，以及800G與1.6T交換器專案接單擴大。大和看好台燿受惠於產品組合改善，給予2,122元的目標價。花旗看好金像電可望受惠於ASIC產能放量，目標價上調到1,740元。

營收 亞馬遜 緯穎 大摩

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