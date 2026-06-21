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永豐投顧：台股多頭架構完好但籌碼未充分沉澱 指數看44,000至48,000

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
台股上周收在46,465點創歷史新高，周漲5.2%。示意圖。記者曾吉松／攝影
台股上周收在46,465點創歷史新高，周漲5.2%。示意圖。記者曾吉松／攝影

台股上周收在46,465點創歷史新高，周漲5.2%。永豐投顧指出，多頭逐漸歸隊，短線維持偏多格局。不過，雖然多頭架構完好，但籌碼未充分沉澱，可能限制後續上漲空間，短期指數區間看44,000-48,000點。

永豐投顧指出，台股在地緣局勢和緩、通貨膨脹預期下降的利多環境下，市場偏多。台股受惠於AI長線需求強，基礎的零組件股價飆漲，建議長線布局，聚焦獲利成長能見度較高的個股

永豐投顧表示，雖然費城半導體指數表現仍然突出，但日韓股市表現更佳，突顯目前市場對於AI的需求有更高的期待。能吃到AI紅利的產業擴大，資金逐步由AI核心運算擴散至記憶體、被動元件與印刷電路板（PCB）等基礎零組件，受惠需求彈性較高，股價也較強勢。

展望本周，永豐投顧提醒，中東和局未穩，小心有變。上周美股及台股走高，主要是美國與伊朗達成和談協議，基本上伊朗得到實惠，內容有許多地方導致各自解讀，且以色列也是變數，所以不確定性多，建議抱持謹慎。

另外，美國聯準會（Fed）上周如預期保持利率不變，市場情緒偏向樂觀，股市偏多。永豐投顧指出，可觀察本周公布的經濟數據及財報，包括美國5月核心個人消費支出（PCE）、美光財報等。

台股 個股 費城半導體

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