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台股周線翻紅 法人：華許放鷹只是煙霧彈 通膨回落有機會開啟鷹式降息

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

加權指數上周四上漲587點，收在46,465點，再創盤中與收盤新高，成交量1.60兆元。籌碼面部分，三大法人買超312.7億元，其中外資現貨買超211.4億元，期貨淨空單增加943口至68,337口。投信賣超53.5億元，自營商買超154.8億元。上周台股上漲2,296點，漲幅5.2%，周線黑翻紅。

永豐期貨指出，一切預告在前面，台股月底五萬點路線不變，上周四台股最關鍵的訊號，就是完全不甩連假前不確定性，也不甩聯準會新任主席華許首秀偏鷹，早盤在台積電重新站回2,400元之上、半導體與封測族群全面點火帶動下，加權指數盤中再度改寫歷史新高，代表資金不是防守，而是在用權值股與高β族群同步宣示行情還沒走完。台積電18日重新成為盤面定海神針，股價站穩高檔、成交量能放大，這不是單純反彈，而是資金重新回到最核心的AI定價；只要台積電不弱，台股就沒有真正轉空的理由。

永豐期貨分析，更重要的是，華許這次表面上看是鷹派，維持高利率立場、取消過度明確的前瞻指引，甚至讓市場看到官員對通膨仍有戒心，但市場真正讀到的不是「要殺股」，而是華許必須先釋出聯準會獨立性與抗通膨立場，避免一上任就被貼上政治降息標籤；這種鷹派姿態反而替後面降息鋪路，因為當油價與供給衝擊回落，Fed才有空間用更有說服力的方式轉向。油價也已經開始配合劇本，一旦能源價格持續往戰前水準靠攏，通膨壓力就會比聯準會現在講的更快降溫，而後面不是不降息，是降息會來得更集中、更激進，甚至會是帶著鷹式包裝的降息循環，碼數有機會比年初市場預期更多。

華許 台股 降息

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