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電源IC族群6個交易日漲幅 以這家居冠

經濟日報／ 記者鐘惠玲/即時報導

電源管理IC族群近期股價表現活躍，18日包括矽力（6415）、力智（6719）、茂達（6138）都以漲停作收，致新（8081）也漲逾8%。若以跨周6個交易日內的漲幅來看，以矽力居冠。

在矽力方面，6月11日盤中股價低點456.5元，18日以漲停價629元作收，6個交易日內的波段漲幅達37.7%。

至於茂達方面，6月11日盤中股價低點為283.5元，18日收在漲停價358.5元，6個交易日內的波段漲幅達29.5%。

力智在6月11日股價低點是207.5元，18日以漲停價260.5元作收，6個交易日內的波段漲幅也有25.5%。

另外，致新6月11日盤中股價低點為258元，18日盤中股價最高達322元，並以319元作收，6個交易日內的波段漲幅也有二成多。

致新 矽力

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