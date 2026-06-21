AI、能源轉型與地緣政治三大驅動 戰略資源下半年多頭動能可期

野村投信策略暨行銷處資深副總經理張繼文表示，在全球地緣政治升溫與 AI 軍備競賽加速的背景下，全球經濟正進入「戰略資源主導」的新投資時代。從美中科技競爭、供應鏈重組，到生成式 AI 與高效能運算（HPC）快速發展，無論是先進晶片、電動車、國防航太或潔淨能源，皆高度依賴稀土、鈾與貴金屬等關鍵材料，使其戰略地位與長期需求持續提升。

野村投信投資策略部副總經理樓克望表示，在此趨勢下，投資邏輯已由傳統科技或金融資產，延伸至資源安全與能源自主。在全球能源轉型與核能政策回溫下，鈾礦需求明顯增溫；AI 與電動車產業快速擴張，帶動稀土需求長期成長；而在通膨與不確定性環境中，黃金等貴金屬亦兼具避險與資產配置價值。掌握此一結構性優勢機會，野村投信推出野村稀土關鍵資源ETF（009821），6月17日已掛牌上市，提供投資人一檔可一次布局全球關鍵資源的投資工具。

樓克望指出，009821 聚焦稀土、鈾礦與貴金屬三大戰略資源主軸，可望同時掌握 AI 與能源轉型所帶來的長期需求紅利，並在市場波動中提供分散風險與抗通膨的配置效果。透過投資相關產業鏈企業，投資人得以參與從資源開採到應用端的完整價值成長動能。

野村稀土關鍵資源ETF 經理人張怡琳從投資策略面分析，009821 採用完全複製法，追蹤NYSE TIP 全球稀土與關鍵資源指數，並將基金資產高度配置於指數成分股，以確保貼近指數表現。該指數涵蓋全球30個國家、36個主要交易所，具備良好流動性與市場代表性，有效掌握全球關鍵資源供應鏈脈動。

張怡琳指出，009821指數透過嚴謹的篩選機制，自全球礦業與資源產業中精選40檔核心企業，並採取三大類別均衡配置（稀土、鈾礦、貴金屬各約三分之一），搭配單一持股權重上限機制，有助於分散單一資產或產業波動風險，同時兼顧投資純度與風險控管。

張繼文展望2026年下半年，在全球經濟結構持續轉型與政策方向逐步明朗的環境下，戰略資源相關投資仍具備多項支撐動能。首先，AI技術應用持續深化，從雲端運算延伸至終端裝置與產業應用，帶動高效能晶片與伺服器需求續強，進一步推升稀土等關鍵材料的使用量，形成長期穩健需求支撐。其次，在能源轉型與減碳政策推動下，各國對能源安全的重視程度提升，核能作為穩定電力來源的重要性再度受到肯定，鈾礦供需結構偏緊的格局有望延續，有利相關資源價格表現。

樓克望指出，考量全球通膨壓力雖逐步趨緩但仍具黏性，且地緣政治風險未解，市場波動可能維持高檔，黃金等貴金屬資產在資產配置中的避險與保值角色仍不可忽視。整體而言，在「AI成長動能＋能源轉型＋地緣政治風險」三大長期趨勢交互影響下，稀土、鈾礦與黃金等關鍵資源已由周期性商品轉向具戰略地位的核心資產，預期2026年下半年相關族群仍有機會延續基本面支撐，成為兼具成長性與防禦性的投資配置重心。

野村投信表示，在AI發展、能源轉型與地緣政治三大長期趨勢交會下，稀土、鈾礦與黃金等資源已逐漸由傳統景氣循環商品，轉變為具備戰略意義的核心資產。009821 不僅提供投資人參與全球關鍵資源成長的機會，也兼具成長性與資產配置優勢，在市場不確定性升高的環境中，展現中長期投資價值。