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美伊和談多波折 將成為台股22日漲跌關鍵

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

美股、台股上周原本在美伊順利簽署和平協議激勵，全周震盪走高，加上經濟部官員預估2026年台灣經濟成長率有望挑戰10%的利多加持，台股上周四（18日）盤中再寫46,565點歷史新高，但在連假期間，美伊和談再次生變，市場預期將拖累台股22 日開盤後走勢。

由於市場傳出以色列持續對黎巴嫩發動攻擊，伊朗不滿美國未履諒解備忘錄的相關承諾中，宣布再次關閉荷莫茲海峽、並禁止所有船隻通行，由於生變時間適逢週末，國際股市反應不及，加上美國副總統范斯表示，並沒有任何證據表明伊朗仍然關閉荷莫茲海峽，且掃雷需要一些時間，因此，對台股的影響，台新投顧總經理黃文清表示，可觀察22日領先台股開盤的日、韓股市，以及WTI、布蘭特原油期貨市場反應。

有分析師表示，觀察台股18日盤面，漲跌家數比約59：41，上市櫃漲停家數高達105檔，權值股漲多跌少，持續扮演領漲台股的關鍵要角，而中小型電子股維持健康輪漲的架構下，若日、韓、國際原油市場在22日開盤後反應平淡，將不致衝擊台股走勢，短線買盤可優先聚焦具備漲價題材、且股價沿短期均線強勢上攻的相關個股，可採盤中震盪分批低接的策略布局。

台股 伊朗 以色列

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