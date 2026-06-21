近一周金融股搶鏡 與半導體股成兩大吸金焦點

近期台股呈現明顯類股輪動，大盤波動明顯加大，半導體和金融股成為盤面二大吸睛焦點，金融股甚至一度搶了半導體股的風采。根據最新統計，6月10-17日期間，半導體指數上漲約7.55%，金融保險指數更達7.76%，成為帶動整體市場上攻的主要動能；這也讓部分布局在半導體與金融等族群為主的主動式ETF得以在淨值上挑戰新高，如主動摩根台灣鑫收益主動式ETF（00401A）6月18日盤中站上14元。

相較於半導體與金融類股在近期的強勢表態，過去的AI熱門族群在同期的表現則相對轉弱，比如通信網路類股指數漲幅3.13%，電腦及週邊設備指數小幅上漲0.1%，表現落後大盤6.13%，反映資金短期出現快速輪動，也讓部分專注在AI熱門族群的ETF淨值陷入震盪。

在此輪資金重新配置下，布局半導體與金融權重較高的ETF表現相對突出。其中，掛牌不到兩個月的00401A，其投資分布即橫跨半導體、電子零組件及金融保險業等類股，目前合計的權重約占整體資產規模的65%-70%，因此明顯受惠於此波市場輪動。

00401A產品經理陳柏翰指出，半導體族群近期受惠於先進製程需求持續，以及AI應用長期趨勢未變，基本面支撐仍然穩健；而金融股則因高殖利率題材與獲利表現支持，在震盪行情中吸引資金進駐，形成短期防禦與收益兼具的配置選項。

然而，儘管AI仍被視為未來產業成長的核心主軸，但單一族群向來難以長期主導盤面。觀察近期表現可見，AI相關族群如通信網路與電腦週邊波動加劇，資金輪動速度加快，使投資操作難度顯著提升。

00401A產品經理陳柏翰表示，在當前市場環境下，投資策略宜更重視多元配置與動態調整，而非過度集中單一題材。透過同時布局半導體、金融等不同產業，不僅有助於分散風險，也能在類股輪動過程中掌握不同階段的投資機會。