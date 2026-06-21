台積電ADR飆高助陣台股 法人：關注多空變數

聯準會釋出今年可能升息後，美股周四下跌、周五回彈，費城半導體指數飆升6.42%、台積電ADR大漲6.94%創高，有助台股周一表現。法人分析，聯準會釋鷹派立場，恐有資金避險，但AI帶動台廠基本面強，持續關注美伊情勢變數。

美國與伊朗簽署結束中東戰爭的備忘錄後，伊朗因以色列對黎巴嫩南部發動攻擊，又再次關閉荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）；不過，美軍隨後否認這項說法，強調這條重要航道仍維持開放，美軍部隊正密切監控局勢，以確保海峽持續暢通。

聯準會表示今年可能升息後，美股周四出現拋售潮，周五則在晶片股領漲下回彈。道瓊工業指數小漲0.14%；標普500指數勁揚1.08%，收7500.58點；那斯達克綜合指數大漲1.91%；費城半導體指數飆升6.42%。

美股科技族群反彈，英特爾大漲逾10%，記憶體大廠美光強漲8.7%，輝達（Nvidia）漲近3%，AMD、艾司摩爾分別漲逾4%、3%，但太空探索科技公司（SpaceX）連2跌。

台積電ADR（美國存託憑證）大漲6.94%，至462.12美元，創下新高；聯電ADR飆漲逾10%。

台股上周四在中小型科技股帶動下，盤中一度大漲超過680點，衝上46565.70點歷史新高；終場上漲587.81點，收46465.20點，同創收盤新高。

台指期夜盤漲813點、漲幅1.74%，收在47565點。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，人工智慧（AI）帶動的企業獲利成長趨勢已是不爭事實，接下來市場將回歸基本面表現。他分析，整體經濟基本面仍具韌性，可支撐股市中長期表現，加上AI產業持續擴大資本支出，成為主流投資題材，也挹注台廠相關供應的多頭表現。

投顧分析，聯準會釋出鷹派立場，後續恐引發資金避險效應，必須保持關注；但指數再破前高，台積電ADR、費半指數創高，美伊情勢未解，伊朗再次關閉荷莫茲海峽，端午假期後多空變數仍待觀察。