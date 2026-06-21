投顧觀點／中信陳柏州 挺被動元件

中信投顧總經理陳柏州表示，本波股市修復行情並非單純由資金與情緒推動，美國零售銷售及就業數據優於預期，市場對美股企業今、明年獲利成長預估維持雙位數增長，凸顯股市多頭結構來自美國景氣無虞及企業獲利成長支撐。

回顧上周，在科技大廠在台北電腦展接連釋出樂觀展望及美伊談判出現重大進展下，全球股市表現一掃先前陰霾，費城半導體、道瓊、日股及台股聯袂創高扮演領頭羊，而標普500、那斯達克、韓股重回歷史高點附近，多頭再度取得發球權。

美國通膨壓力出現從能源與食品，逐步擴散至服務與住房等核心項目跡象，而聯準會新任主席華許（Kevin Warsh）在其首次登場的6月FOMC會議釋出鷹派訊息，利率期貨也開始反映年底再度升息的可能性。

對於過去兩年受惠AI浪潮而大幅上漲的科技股，在原先低廉資金成本環境可能出現變化的情況下，下半年恐怕有面臨新一輪評價重估的壓力。

台北電腦展6月初在台北南港熱鬧登場，AI產業仍是最明確的長線發展趨勢，重頭戲自然是輝達發表的新一代Vera Rubin平台。

就其設計結構來看，未來已不再只是GPU性能競賽，而是轉向超大型資料中心系統架構競爭，在這種情況下，GPU、CPU、DPU晶片與高速網路整合以及液冷散熱、800VDC電源系統、高階PCB與高速傳輸元件將全面升級，對於台廠相關供應鏈仍是有利。

另外光通訊族群近期因市場傳出CPO導入時程可能遞延而出現較大震盪。不過，AI推論需求持續成長帶動資料中心內部流量倍數增加，高速傳輸需求只會增加不會減少，所以即使目前光收發模組與高速銅纜為主要傳輸解決方案，相關供應鏈並未脫離主流賽道，下半年仍有再次點火機會。

被動元件族群近期股價表現火熱，領頭羊國巨*（2327）再度登頂衝破千元大關。根據產業調查，新一代AI伺服器平台高階MLCC用量將較前代大幅增加，帶動高階產品供需趨緊，而國際大廠將產能優先配置於AI及車用等高階應用，中低階產品則因產能排擠出現轉單機會。

被動元件雖屬配角，卻是AI伺服器不可或缺的關鍵零組件，後續成長潛力值得持續關注。

至於SpaceX在完成史上最大規模IPO後，市值短短三天衝破2.6兆美元躍居全球第六大，預期低軌衛星產業也有望成為資金輪動方向之一。從火箭發射、衛星製造到地面接收設備，整體產業鏈需求仍處高速成長階段，尤其Starlink用戶數與衛星發射數量維持高速成長，網通設備與通訊供應鏈未來想像空間不小。

投資錦囊

「評價洗牌」有可能是第3季行情走向的關鍵變數，具備實質獲利成長與技術門檻的公司，可望持續獲得資金青睞；反之，僅依賴題材推升、基本面尚未跟上的個股，則可能面臨較大的修正壓力。因此選股宜多從基本面出發，並趁拉回重要均線時分批布局。