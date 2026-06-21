投顧觀點／永豐黃柏棠 基本面偏多

近期在AI產業的帶動下，全球股市大多維持多頭走勢，惟市場焦點已轉向央行動向，受中東戰爭推升通膨壓力，美歐日央行態度都偏鷹，市場皆以利空出盡反映，大盤不跌反漲。永豐投顧總經理黃柏棠表示，從基本面及產業結構觀察，AI多頭根基未動，近期若回檔屬健康修正而非趨勢翻空，宜採長線布局，並留意企業獲利展望。

隨著美伊和談MOU已簽訂，市場預期油價轉弱，央行立場後續或有轉圜空間。回到台股，整體市場正在從「全面上漲」轉向「結構分化」，個股可聚焦AI次主流成長股（如記憶體、被動元件），並適度降槓桿、提高現金水位，保留餘裕因應後續波動。

從基本面來看，在高階晶片、伺服器及相關零組件需求顯著提升下，台灣於全球供應鏈的關鍵地位持續強化，並帶動出口表現。

據財政部統計，5月出口年增51.7%至784.8億美元，連31紅，創歷年單月次高。並預估2至4季每季規模逾2,000億美元。

近兩周進入「超級央行周」，受中東戰爭推升油價與通膨，主要央行態度偏鷹，歐洲中央銀行（ECB）11日升息1碼、存款利率升至2.25%，為近三年首度升息；日本中央銀行（BOJ）也於16日升息1碼至1%，升息後市場皆以利空出盡回應，大盤不跌反漲。ECB主席拉加德表示將持續關注後續通膨及就業市場的狀況，顯示屬「防禦性升息」，而非緊縮周期開端。

聯準會（Fed）方面，華許上任首場會議維持利率3.50%~3.75%不變，惟點陣圖偏鷹。17日美伊公布14點停火備忘錄，將於60天內把軍事衝突導向外交談判、恢復荷莫茲海峽航運，美方並承諾逐步放寬伊朗石油出口；油價可望修正、全球通膨壓力舒緩，央行政策空間料將更具彈性。

在產業面上，AI仍是無可取代的主軸，且內部結構正快速演變。市場焦點已由「訓練端」逐步轉向「推論與應用落地」，帶來三項影響，一是需求由少數雲端廠商擴散至企業端與終端，整體市場規模進一步放大；二是資料生成量激增，推升儲存需求爆發，使記憶體進入結構性缺貨；三是AI系統複雜度提高，帶動軟體監控與資安需求同步上升，形成新的產業機會。

目前台股處高檔整理階段。前波跳空缺口、42,000點附近，形成重要支撐，顯示仍有強勁承接力道；若以波段漲幅回檔觀察，合理修正區間落在季線，下檔空間相對有限，短期將維持區間震盪。當前市場評價偏高，部分已將未來一年成長提前反映，當評價動能趨近極限，股價續揚動能將轉由「企業獲利」增長承接，建議投資人留意7月法說會。

投資錦囊

近期市場快速輪動，第一階段領漲的AI硬體，包含GPU、伺服器與零組件，雖具長期成長性，惟股價多已反映預期，短線進入震盪，宜拉回布局而非追高。相對地，AI儲存正處成長曲線中段，報價持續上漲、獲利明顯放大。