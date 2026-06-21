券商搶客…點數也能買股票 開啟零門檻理財時代

近年台股行情持續活絡，多頭氣勢促使證券商催化出「生活金融」或「點數經濟」與股票投資的融合，為了降低年輕族群與新進投資人的入市門檻、吸引新客群，國內大型券商打破傳統必須用現金才能投資的框架，創新推出以點數折抵定期定額，以及將股票金包裝成禮品卡送禮等生活化模式，開啟零門檻理財時代。

在台股行情亮眼的背景下，證券商為了吸引新客群加入，並引導民眾投資，生活化的行為轉化為買股行動，成了金融業的重要戰略。過去年輕客群或理財新手常因資金不足或對市場存在畏懼，而對投資卻步；然而，國泰證券透過集團的小樹點機制，首創「點數折抵買股」，民眾可將信用卡消費回饋或集團行銷活動獲得的點數，以等同現金的價值直接扣抵定期定額申購金額。

該創新模式的最大優勢在於投資人不需額外投入自有資金，即可將閒置的生活點數轉為投資資本，大幅降低了入門心理障礙，讓資產有機會隨市場長線成長，創造點數增值機會，同時培養大眾長期理財習慣。根據國泰證券統計，透過小樹點定期定額扣點投資的總額，單月成長率高達30%，反映出點數經濟結合台股熱潮的強勁動能。

除了點數買股，將投資商品「禮券化」亦是券商的重大突破。隨著金管會鼓勵業者透過試辦業務創新，永豐金證券推出的「股票禮品卡」在順利走出金融創新沙盒後，未來一年的核准銷售額度大幅擴大至10億元，不僅將個人年購買額度提升至最高300萬元，企業購買額度更提高到8,000萬元，正式讓「轉贈股票金」的金融服務逐步走入生活。

永豐金證券推出的股票禮品卡主打可兌換券商平台上的精選股票或ETF交割款，具備不折舊、且具潛在增值空間的特性，隨著銷售額度擴大，永豐金證券積極規劃將應用場景從個人的親子理財與財富傳承贈禮，延伸至企業端的尾牙抽獎、家庭日獎金等三大創新企業場景，包含限兌換為指定標的，即企業可指定兌換自家公司股票，以及跨產業商品贈送等。