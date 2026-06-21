作帳行情衝刺期再賺一波 臻鼎、瑞昱、旺矽等可考慮納入布局清單

第2季進入尾聲，季底作帳行情進入最後衝刺期。觀察投信法人近日積極布局臻鼎-KY（4958）、瑞昱、旺矽等15檔，有望成為作帳要角，甚至是第3季行情的領漲關鍵。

根據CMoney篩選，投信法人持股比率在10%以上，且近十個交易日來積極買超逾30億元的個股有15檔，其中，廣達、臻鼎-KY和凱基金的買超金額均逾百億元，分別為364.4億元、185.5億元、129.9億元。

投信買超貿聯-KY也有88.3億元、瑞昱85.41億元、和碩59.7億元、台燿56.07億元、高力54.6億元、旺矽54.38億元、鈊象53.04億元。至於健策、日電貿、穎崴、金像電、台新新光金，獲買超金額則介於33.15億元至39.62億元間。

進一步來看，半導體測試零組件、半導體測試介面、銅箔基板、印刷電路板、電腦周邊零組件、散熱、IC設計、被動元件、連接線束、電子代工（EMS）、遊戲等族群都獲得青睞，非電族群則有金融股。

在投信法人買盤加持下，近十個交易日來，日電貿股價大漲50.4%，表現最亮眼，高力也大漲41.9%、瑞昱也有31.2%漲幅、臻鼎-KY漲30.3%，而金融股的台新新光金漲13.6%、凱基金漲12.2%，此外，穎崴、台燿、健策、旺矽，漲幅也介於5.6%至9.2%之間不等，都贏過同期間加權指數的1.7%漲幅。

台股在端午節前夕收在46,465點，再度改寫歷史新天價，年初至今累計漲幅達60.4%。展望後市，綜合群益投顧董事長蔡明彥、兆豐投顧董事長李秀利看法，看好本周台股有望繼續挑戰歷史新高價位，下檔區間預期42,000點有支撐，上檔48,000點至50,000點有挑戰壓力。

整體而言，台股目前處於利多更勝於利空的階段，類股持續良性換手續攻，不僅AI族群有輪動表現，金融股近期也接棒演出，傳產如塑化、航空也啟動補漲，加上堅實的基本面，推升台股看回不回。