費半新高！台股上攻馬力強 明日開盤有戲 年底挑戰53,000點

美伊達成停火協議，市場回歸基本面，費城半導體指數及台股上周四（18日）再創新高。法人認為，台股及美股獲利強勁，AI資本支出持續上修，將強力支撐股市持續走強，台股明（22）日開盤仍有續航動力，更已有法人喊出台股年底挑戰53,000點。

鑑於AI帶動科技股業績表現，高盛證券近日將台股今年及2027年獲利成長率上修，喊出台股上看51,000點。群益投顧更看好台股年底前挑戰53,000點，為目前內外資法人最高價。

美股上周五休市，費城半導體指數今年以來狂漲102.4%，遠超過美股其他三大指數的7.2至14%漲幅。半導體股占台股比重超過五成，加權指數亦創新高46,465點，今年來的漲幅衝到60.4%，在全球主要股市中僅次於南韓的204%漲幅。

過去台股有「端午變盤」的說法，法人指出，從台股上周四端午節前震盪走高的表現可以看出，投資人信心強勁，外資也重回買超立場，不畏Fed的鷹派訊息，淡化連假的不確定因素。

不論內資或外資，對台股後市都樂觀期待，主要是基於美股及台股獲利強勁。FactSet統計，美股S&P 500指數的11大產業獲利持續上修，今年整體獲利預估成長由17%調至22.8%。其中，資訊科技股獲利成長由36.7%調至44.1%，通訊股獲利成長由13.2%調至27%。

台股獲利同樣大幅上修，群益投顧指出，台股今年獲利可望成長47.5%，2027年成長28%。凱基投顧估計，台股今年獲利成長40.1%、2027年成長25.1%。由於獲利高速成長，本益比反而變得便宜，今年預估本益比24.3倍，2027年只有19.4倍，為近年最低水準。

內外資法人樂觀看待台股獲利動能，除美股獲利及AI資本支出上修之外，台積電（2330）獲利及目標價上調也是重要原因。目前外資以Aletheia對台積電的3,500元目標價最高，花旗、野村、滙豐對台積電的目標價也都在2,800元以上。

綜合統一投顧董事長黎方國、群益投顧總經理范振鴻、第一金投顧董事長黃詣庭的看法，AI發展看多，台股基本面強勁，即使仍有政經不確定因素干擾，漲多不免回檔，但中長期仍正向。