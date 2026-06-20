太空科技概念股吸睛 外資投信關注台股供應鏈

SpaceX於6月12日在美國那斯達克掛牌，目前公司市值已超過2.5兆美元，成為全球最受矚目的太空科技上市企業。法人指出，在台股供應鏈方面，除了AI 產業外，可望受惠的族群還包含通訊能力、資料傳輸效率及基礎建設等相關產業。

聯博投信副總經理林炳魁表示，考量太空科技全面落地仍有待資本支出與基礎建設持續升級，目前主動聯博動能50（00404A）透過既有的半導體、通訊晶片、板材與電子零組件配置，參與未來太空科技發展的相關機會。

林炳魁表示，SpaceX上市象徵太空科技已不只是短線話題。低軌衛星、高速通訊與相關基建其實早已正式運行，透過這次上市，讓資本市場更明確看到整體產業鏈的延伸性與擴充性。投資人更應注意的，並非只是一家公司「是否符合太空科技概念」，而是企業實際受惠的程度，以及未來能否逐步反映在營收與獲利上。

00404A採用聯博多因子選股策略，目前看好三方面的太空科技相關投資機會。首先是衛星通訊晶片與IC設計。核心晶片設計公司有機會受惠於新一波通訊升級題材。其次，高頻板材與高階PCB。在整體通訊規格升級後，板材與電路板用料同步提升將是長線趨勢。

第三則是液冷與高階散熱廠。林炳魁指出，在太空AI與通訊基建擴張下，散熱協力廠雖非典型太空科技供應鏈，但未來不論是地面端設備、資料處理或高效能運算基建，對散熱需求都將提高。

林炳魁認為，整體科技產業正處於顛覆式創新的過程，誰是最後的贏家尚未可知。與其追逐低軌衛星概念股，不如回到產業升級趨勢與企業基本面，掌握真正具備技術、企業獲利續航力與供應鏈地位的台灣科技企業。