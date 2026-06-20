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日月光ADR勁揚逾8% AI先進封裝需求爆發

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
全球封測龍頭日月光投控ADR於19日強勢上攻，終場大漲8.33%，收在40.56美元，上漲3.12美元。示意圖／AI生成
全球封測龍頭日月光投控ADR於19日強勢上攻，終場大漲8.33%，收在40.56美元，上漲3.12美元。示意圖／AI生成

全球封測龍頭日月光投控ADR於19日強勢上攻，終場大漲8.33%，收在40.56美元，上漲3.12美元。業界認為，隨著人工智慧（AI）晶片運算架構日趨複雜，高階封裝需求快速攀升，日月光積極布局的LEAP（Leading Advanced Packaging）先進封裝與測試服務成為最大受惠者。

業界指出，AI伺服器與高速運算（HPC）晶片朝向更高頻寬、更低功耗及更大運算效能發展，傳統封裝已難以滿足需求，促使CoWoS、2.5D、3D封裝及系統級封裝（SiP）等先進技術成為產業主流。日月光近年持續擴大先進封裝產能與研發投入，並整合封裝、測試及系統模組製造能力，成功切入AI供應鏈核心環節。

日月光先前提出的LEAP平台已逐步進入收成階段。法人說明，在國際晶片大廠加速推出新世代AI晶片帶動下，客戶對高階封裝需求明顯升溫，LEAP相關業務接單能見度持續提升，營收規模有機會挑戰倍數成長，成為未來數年最重要的成長引擎。

相較於傳統封測業務，AI先進封裝技術門檻更高，不僅需要大量資本支出與製程整合能力，更仰賴長期技術累積與客戶認證，因此具備進入障礙高、競爭者有限等特性。

日月光

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