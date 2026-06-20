股息、庫藏股、ETF挹注台股活水

台股本波力守月線關卡，豐沛內資動能扮演重要關鍵。隨未來一個月現金股息4,409億元陸續發放、庫藏股銀彈最多3,446億元挹注，加上散戶資金持續湧入ETF，三大資金將提供下檔支撐及籌碼鎖定效應，利於多頭進可攻，退可守。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理黃文清指出，時序進入除權息旺季，統計自22日起一個月內，陸續有台積電（2330）、長榮、緯穎、國巨*、和泰車、和碩、文曄等248家上市櫃公司將發放共4,409億元現金股利，股息再投入將添增後續資金活水。

雖然台股現階段位處高檔，但不少公司仍祭出庫藏股捍衛股價或轉讓給員工，包括聯電、巨大、威剛、三陽工業、保瑞、中化控股、承業醫、台康生技等36家未來一個月仍在執行期間，合計最高買回金額達3,446億元，亦提供股價下檔支撐。

另一方面，隨台股近來看回不回，以往常常追高殺低的散戶，透過盤中買進或定期定額方式源源不絕湧入主動式ETF、市值型ETF、高股息ETF，華麗轉身成為專業操盤的「類法人」，對於權值股或千金股的鎖碼效應與日俱增，成為市場無法忽視的穩定力量。

展望後市，法人認為，台股短線多頭防守以18日低點45,972點及5日線作為關鍵支撐，跌破前可維持「看多、做多」的積極策略，短線可優先聚焦具備漲價題材、且股價沿短期均線強勢上攻個股，並採「逢盤中震盪分批低接」策略布局。