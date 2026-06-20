台股節後攻高…六利多助威 可分批布局績優股

台股在端午節前以驚驚漲走勢重返高點，然在連假第一天便遭遇美國副總統范斯未前往瑞士續談協定細節，端午變盤說擔憂再起。市場專家指出，雖然美伊和平協議再掀波瀾，所幸隨費城半導體指數及台積電ADR領先創高、美台企業獲利上修趨勢未歇等六大利多助威，端午節後台股續創新高可期。

美伊停戰朝正向發展、美國總統川普證實蘋果將採英特爾美製晶片，激勵半導體股狂飆，美股四大指數全數收高，費半指數漲6.4%，台積電（2330）、聯電、日月光ADR分別勁揚6.9%、10.6%、8.3%，台指期夜盤漲813點收47,565點領先創高。

台股盤面焦點

美國副總統范斯突然取消原定19日在瑞士與伊朗洽談最終協議的行程，且以色列繼續攻擊黎巴嫩真主黨，引發昨（19）日富台期及日、韓股市開高後震盪壓回。統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利分析，近期台股不甩諸多變數，回測月線後強勢反彈，拉出連五紅，顯示低檔承接力道強勁，多頭韌性十足。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、群益投顧總經理范振鴻、黎方國、李秀利等看法，台股短線漲多震盪難免，但後續仍有基本面、題材面等六大利多加持，後續即使面臨市場情緒修正而拉回整理，仍是分批布局績優股的好機會。

六大利多中，除人工智慧（AI）需求強勁帶動半導體景氣熱絡，費半指數及台積電ADR於19日同步寫下新高，添增台股下周一（22日）多方發揮空間外，大型雲端服務供應商（CSP）調高資本支出，亦力助美、台企業延續獲利上修趨勢。

法人表示，大盤本周強彈後，技術線型重返多頭排列，日KD等技術指標同步翻多，加上節後各路買盤可望歸隊，若進一步補量將可化解量價背離隱憂。

盤面來看，權王台積電在7月中旬法說前，可望震盪盤堅，近期聯發科、台達電、日月光投控等電子權值股，更攜手壽險雙雄等大型金控及台塑四寶等傳產龍頭股加入輪動行列，被動元件、ABF載板、功率元件等AI供應鏈漲價題材續熱，多頭可用之兵不虞匱乏。

第一金投顧董事長黃詣庭、台新投顧總經理黃文清則提醒，現階段操作仍宜控管資金水位、避免過度槓桿，並留意美伊和平協議再現波瀾、美元指數站上100，恐引發國際熱錢撤離，及外資期貨空單仍在68,337口高檔水準、大盤融資即將突破6,000億元等籌碼面變數。