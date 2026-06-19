一周熱門零股／指數型高息ETF 交投重心

台股本周零股市場焦點主要在美伊簽訂諒解備忘錄、聯準會利率會議等各項多空因素，其中，元大台灣50（0050）等指數型、高股息型ETF，與群創、華邦電等大型權值股都為交投重心。

根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為元大台灣50、群創、華邦電、聯電、南亞科、國巨*、台積電、群益台灣精選高息、元大台灣50正2、力積電，十檔標的交易量從1,751萬股至681萬股，較上周的1.1億股至1,095萬股，呈現降溫狀態。

法人機構表示，聯準會決議維持利率在3.5%~3.75%不變，但會議釋放超預期鷹派訊號、透露大量改革訊號，市場持續定價聯準會下一步可能升息，但鑑於AI良好的前景，法人維持對美股長線正面看法不變，相關變化將是台股、零股市場未來的多空焦點。