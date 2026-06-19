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就市論勢／IC設計、電力 可加碼

經濟日報／ 王偉哲（玉山科技島基金經理人）

盤面分析

AI帶動的企業獲利成長趨勢已為不爭的事實，接下來市場將回歸基本面表現，重點觀察新任聯準會主席華許對於後續貨幣政策的態度。從本次FOMC會議分析，決議如市場預期維持利率目標區間在3.50%~3.75%不變，然而點陣圖暗示年底前升息1碼的可能性，與3月預測的今年降息1碼大相逕庭，同時上修今年通膨預估，華許也在記者會上多次強調履行「穩定價格」的使命，市場解讀為鷹派訊號。但以美股表現來看，市場對「華許時代」政策方向仍處觀望與重新評估階段。

投資建議

整體經濟基本面仍具韌性，可支撐股市中長期表現，加上AI產業持續擴大資本支出，持續成為主流投資題材，在AI浪潮持續推動下，台灣憑藉完整的半導體與資通訊產業鏈優勢，成為全球科技供應鏈的重要受惠者。不過，考量通膨維持高檔，聯準會降息機率顯著下降可能導致股市震盪加劇，建議透過減碼評價偏高漲多個股，並加碼營運展望正向且成長性明確的個股，以因應類股輪動；類股選擇聚焦電子類股，並以半導體測試、IC設計（ASIC）、半導體產業為主，並可增持IC設計、電力電機等產業。

華許 降息 通膨

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台股主動式ETF 大吸金

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00919、00981A完成填息 還有21檔ETF接力除息

美伊簽訂和談協議，台股行情端午節前快速反彈，繼重量級的群益台灣精選高息（00919）、主動統一台股增長等三個交易日快速完成填息後，接下來將有21檔ETF也將接力進行除息，包含元大台灣高息低波、主動國泰動能高息、統一台灣高息動能等。

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美股標的 吸金一把罩

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