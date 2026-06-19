AI硬體供應鏈 利多助攻

台股在行情再創46,565點歷史新高，市場積極尋找下一波主流。法人機構指出，觀察近期國際產業脈動，自COMUTEX、WWDC再至上市櫃公司5月營收表現，隨輝達GB出貨持續成長、Vera Rubin正式進入量產循環，看好鴻海（2317）、緯創等硬體供應鏈營運後市表現。

大型法人機構表示，正面看待AI供應鏈營運後市，看好包括鴻海、廣達、緯創、緯穎、奇鋐、健策、台達電、台光電、欣興、臻鼎-KY、勤誠、富世達、川湖等業績前景。

大型法人機構表示，5月電子硬體的ODM廠商營收延續成長態勢，年增率達35%，主因AI伺服器出貨量成長強勁，板卡廠則年減1%，反應消費性需求疲軟；散熱廠商5月營收年增55%，優於其他產業，主要因AI伺服器需求帶動液冷需求暢旺；而PCB、CCL營收年增幅逾50%，電源族群亦受惠於AI伺服器拉貨動能強勁。

整體來說，強勁的AI伺服器需求，帶動5月散熱、PCB與CCL廠供應鏈營收年增逾50%，表現優於其他供應鏈；但各供應鏈內部表現則呈現分歧，如AI伺服器比重較高的公司成長幅度較佳，而消費性產品導向的公司，營收則持平，甚至年減。

分析師表示，硬體廠累計4、5月營收達成市場原預估營收的平均約68%，其中表現較佳者為川湖，主要受惠公司出貨更多不同設計之滑軌品項，公司在GB、VR、MI、ASIC 等各類AI伺服器機櫃導軌均掌握領導地位，預期此將帶動營運維持高速成長。

ODM部分，推估5月GB伺服器出貨櫃數超過6,000櫃，並預估第2季整體出貨櫃數將達18,000~19,000櫃，季增10~20%；散熱、機殼與電源的部分，受惠AI需求延續，產品報價上揚推升5月營收普遍月增；而非AI部分，因消費性需求疲軟與產業淡季影響，多數相關個股5月營收均有所下滑，市場預期第2季營收亦將季減。