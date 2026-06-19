CCL雙雄 外資按讚

AI伺服器與高速運算需求強勁，帶動銅箔基板（CCL）產業進入新一波成長循環，激勵近期「CCL雙雄」台光電（2383）、台燿股價強勢表態。值得注意的是，近期部分外資同步按讚且調升目標價，看好兩家公司在高階CCL市場獲利可期。

台光電、台燿受惠AI伺服器大量建置，以及AI GPU、ASIC、CPU與Switch交換器升級趨勢，高速傳輸材料升級且需求也快速攀升下，台光電周線大漲15.9%，台燿18日以1,835元攻上漲停，周漲幅達28.3%。其中，大和資本證券、高盛證券皆將台光電目標價上看6,000元以上，分別為6,022元、6,000元；台燿則獲大和資本、花旗證券目標價分別由1,680元升至2,122元、由1,600元升至1,950元。

大和資本科技產業分析師鄭盛元表示，台光電5月營收表現優於預期；展望後市，再隨M7相關產品營收占比預估於2026年底提升至約70%，加上M8至M10產品預計自2027年起成為主流，每一世代升級可望帶來約30%的平均售價（ASP）成長空間，維持台光電「買進」評等，給予12個月目標價6,022元，主要下行風險則為AI伺服器需求不如預期。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱補充，由於台光電為輝達、Google與亞馬遜AWS等AI伺服器專案的主要供應商，在AI伺服器CCL市場的領導地位，可望長期帶動營收成長及毛利率、營益率持續擴張，預期將維持領先優勢。

台燿方面，鄭盛元表示，隨PCB供應商透過台灣與泰國廠區投產，台燿可望自2026年下半年起更明顯受惠，並成為推升股價的重要動能。