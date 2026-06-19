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導線架廠受惠新品效益 下半年優於上半年

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

資料中心電力架構升級，帶動導線架需求噴發及漲價效應，國內導線架廠今年來業績表現不俗，包括長科*（6548）、順德（2351）等，5月營收分別寫下歷年單月新高及次高。法人表示，在AI等新品布局效益續顯現之下，下半年表現有望優於上半年，今年將是收穫滿滿的一年。

為爭搶AI商機，導線架廠無不積極與客戶進行更多新開案。以順德為例，公司往年每年約有逾百款新品專案，目前約有50款AI相關新品專案在手、創新高，包括垂直供電（VPD）功率模組穩壓器、電源供應單元（PSU）等。

界霖方面，每年常態開發約40至50項產品，今年也有數款應用在AI相關領域，較去年增加，並運用雙面冷卻技術及沖壓、蝕刻整合能力，開發出AI所需的新型沖壓件，例如雙面冷卻散熱技術過去主要應用在車用模組，也在AI伺服器端獲客戶評估青睞。

長科*則受益於AI推動PMIC電源管理IC使用量大增，公司往更高階市場邁進，並切入800V以上高壓直流架構領域，目前占營收約6%~8%，法人正向看待該公司今年營收有機會逐季向上。

AI 營收

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