13家金控5月獲利歷年同期最旺 法人看好這幾檔

13家金控結算5月合計獲利創歷年同期新高，累計前五月獲利年增近一倍，法人維持正向看法，預期富邦金（2881）、國泰金（2882）、台新新光金（2887）等壽險金控調整後獲利及配息能力持續回升，同時看好中信金（2891）、永豐金（2890）後市營運表現。

大型本國投顧分析，13家金控5月自結稅後純益759.0億元，年增850.5%，累計前五月稅後純益3,673.9億元，年增96.9%，其中，證券、壽險為主金控分別年增210%、137%，高於銀行金控的46%。

展望下半年，法人預估資本市場熱絡、放款動能增溫，將持續挹注金控獲利及配息能力。

法人指出，壽險業自2026年起正式接軌IFRS 17後，壽險業損益表獲利改以服務合約邊際釋放及避險後經常性收益率轉正利差為核心獲利指標，金管會今年實施外匯價格變動準備金新制，有助於壽險業降低中長期避險成本，淡化過去外匯衝擊對損益表影響。

其中，國壽及富壽第1季CSM釋出及餘額高於同業，避險後經常性收益率正利差則以新壽的117基點高於同業。壽險金控第1季稅後純益年增75%，若加計 FVOCI 股票資本利得的調整後獲利，年增率達102%。

由於富邦金、國泰金、中信金均釋出2026年預估現金股利配發水準將以調整後獲利為基礎，法人預評估可望大幅優於2025年，仍視金管會訂定壽險業未來發放股利的ICS比率規定。

雖然3月以來美國10年及30年公債殖利率上揚，影響壽險FVTPL部位債券評價，但新台幣長天期公債上揚亦帶動新台幣保單負債的公允價值下降，減緩殖利率上揚對壽險淨值影響，法人提醒後續需每季關注今年每季其他權益虧損與去年底狀況，若壽險年底仍需提列特別盈餘公積，仍影響2026年可分配盈餘水準。

美聯準會降息進度遞延，但大多銀行預估2026年淨利差維持先前小幅上揚，並正面看待外幣放款成長動能，法人預期，海外營運據點較多的銀行，將受惠供應鏈移轉增加外幣放款、出口周轉金放款提升銀行放款動能，銀行亦支持國發會投資美國融資保證機制帶動外幣放款成長，預估今年銀行淨利息收入為中個位數至雙位數成長以上。