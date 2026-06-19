不怕華許鷹派立場！台股單周狂飆2,296點、三大法人回補1300億搶籌碼

雖然華許時代來臨，聯準會立場轉鷹，但台股仍有所表現，本周台股周線上漲5.2%，全周漲點2,296點，拉出一根紅K棒，平均日均量1.28億元。另外，即使面對端午連假，本周三大法人反而出現同步買超態勢，外資回補877.7億元，投信則是連續第9周買超124.2億元，自營商買超298.3億元，三大法人合計買超1300.3億元。

玉山科技島基金經理人王偉哲指出，AI帶動的企業獲利成長趨勢已為不爭的事實，接下來市場將回歸基本面表現，重點觀察新任聯準會主席華許對於後續貨幣政策的態度。從本次FOMC會議分析，決議如市場預期維持利率目標區間在3.50%-3.75%不變，然而點陣圖暗示年底前升息一碼的可能性，與3月預測的今年降息一碼大相逕庭，同時上修今年通膨預估，華許也在記者會上多次強調履行「穩定價格」的使命，市場解讀為鷹派訊號。

王偉哲分析，昨日美股S&P500指數於「Fed Day」下跌1.21%，創下自1994年以來新任聯準會主席上任首日表現最差紀錄，顯示市場對「華許時代」政策方向仍處於觀望與重新評估階段，不過整體經濟基本面仍具韌性，可支撐股市中長期表現，加上AI產業持續擴大資本支出，持續成為主流投資題材，也挹注台廠相關供應的多頭表現。

展望後市，安聯投信共同基金投資管理部台股主管蕭惠中表示，整體來說，AI帶動景氣循環有機會延續更長時間，從下半年到明年需求都相當明確，台股仍具基本面支撐，後續仍可持續從財報與公司展望中，尋找具上修空間的族群或公司。然短期仍需留意油價高檔、通膨壓力及主要央行政策不確定性所帶來的波動風險。

蕭惠中表示，台股在基本面強勁支撐下，中期多頭趨勢明確，但因前期漲幅顯著，短線震盪加劇在所難免，預期指數將呈現高檔震盪、類股輪動格局。在操作策略上，建議聚焦AI核心供應鏈及其延伸族群，並適度關注估值修正後的切入機會，維持偏多但審慎的投資態度。