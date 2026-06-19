台指期夜盤再創新高 有望助力台股上衝47K 大關

台指期夜盤在19日凌晨收盤時，大漲813點、收在47,565點，與盤中47,620高點，同步創下歷史收盤與盤中新高點，其中，主要受惠於美股四大指數全面上漲，包括道瓊上漲0.14%、那斯達克上漲1.91%、標普上漲1.09%。

而與台股高連動的費城半導體指數則噴漲6.42%，其中，台積電ADR大漲30.07美元、大漲6.96%，將助力台股下周一（22日）向上挑戰47K大關。

分析師表示，18日台股成功攻克前高46,552點，創下歷史新高46,565點，技術面呈現強勢的多頭突破格局，不過，依過往歷史經驗，大盤突破前高後，通常容易湧現短線獲利回吐賣壓或是出現高檔震盪；此外，端午連假將至，短線上仍須密切關注連假期間的國際動態。

目前台股日K連五紅，短線多頭防守可以18日低點45,972點，以及5日均線作為關鍵支撐位，在未跌破前，操作上皆維持「看多、做多」的積極策略。

在盤面中小型電子股維持健康輪漲的架構下，短線買盤可優先聚焦具備漲價題材、且股價沿短期均線強勢上攻的相關個股，並採取盤中震盪分批低接的策略布局。